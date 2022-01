El Juzgado de Baena desestima la querella de Jesús Rojano (PSOE) contra Luis Moreno

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Baena (Córdoba) ha desestimado la querella que, por ofensas a su honor, había presentado en 2020 el exalcalde de Baena Jesús Rojano (PSOE) contra el también exalcalde del municipio y exsenador con el PSOE, el ahora edil por Iporba Luis Moreno, al que reclamó 6.000 euros de indemnización, que Rojano destinaría si ganaba a una asociación sin ánimo de lucro, después de que Moreno le llegara a acusar de corrupción, entre otras cosas, en artículos de opinión publicados entre 2011 y 2019.

El juzgado baenense, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, ha entendido que el ámbito político y la libertad de expresión amparan el que Moreno llegara a acusar a Rojano en dichos artículos de "enriquecimiento ilícito", así como de "prevaricación y otros delitos penales", en el marco de "una campaña de acoso y derribo en la opinión pública para socavar el prestigio y el honor" de Rojano.

Así se recoge en la querella que presentó Rojano contra Moreno, que le llegó a acusar de "prevaricación por condonación de deuda" a un medio de comunicación local, "a sabiendas de la existencia de una sentencia" previa que desmontaba tal acusación; también "de prevaricación en la firma del convenio" entre el Ayuntamiento y una empresa oleícola, "cuando es una cuestión que ya se había demostrado hasta judicialmente su falsedad" y ello era "conocido" Moreno.

También acusó Moreno a Rojano de "elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ilegal, cuando existe informe del secretario general de la Corporación y de la interventora, habilitados estatales, que respaldan y validan la legalidad y defienden el procedimiento seguido por parte del Ayuntamiento para la aprobación de dicha RPT", siendo también esta una "información conocida" por Moreno, que igualmente ha acusado a Rojano de "un incremento patrimonial desmedido", y todo ello mediante la publicación de "artículos de opinión en medios de información, con amplia difusión y repercusión social".

A pesar de ello, el juzgado baenense expone en su sentencia, que ha adelantado 'Diario Córdoba', que Moreno y Rojano han ocupado cargos públicos en Baena y también políticos en el mismo partido, pues ambos han sido alcaldes de Baena por el PSOE, partido éste que Moreno abandonó cuando dejó de ser alcalde, para fundar la formación local Iporba, la cual ha facilitado que el PP se hiciera con la Alcaldía del municipio.

Con este contexto, la sentencia ahora emitida recoge que las expresiones vertidas por Moreno en artículos respecto de su antiguo compañero y en cuanto referidas al funcionamiento de un cargo público y político, han de analizarse "con un mayor grado de tolerancia y flexibilidad, por ser expresiones que se profieren en el ejercicio de la crítica política".

Añade la sentencia que las frases denunciadas en "modo alguno son vejatorias o injuriosas" y lo difundido por Moreno no pasa de ser una crítica, aunque pueda "molestar" a Rojano. "El mensaje periodístico valorado en su conjunto, con mezcolanza de narración de hechos, por un lado, y de pensamiento, ideas y opiniones, por otro, ha de considerarse amparado dentro del más amplio derecho a la libertad de expresión", por lo que el juez entiende que no se cumplen los requisitos exigidos y no considera vulnerado el derecho al honor de Rojano.