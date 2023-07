Vox defiende medidas para que “los trabajadores recuperen el poder de compra perdido por el Gobierno”

El candidato número uno de Vox por Córdoba al Congreso de los Diputados, José Ramírez del Río, ha defendido este jueves las medidas que plantea su partido para que “los trabajadores recuperen el poder de compra perdido por el Gobierno de Sánchez”.

Tras una visita al mercado de la Corredera para informar a los trabajadores y autónomos de las medidas para mejorar su actividad económica, el candidato ha manifestado que “los trabajadores han sido los grandes perjudicados por las políticas de Sánchez”, de ahí que haya ido a presentar “las ventajas que tiene para ellos el programa que plantea Vox”.

En este sentido, ha aseverado que “es un programa dedicado a combatir el incremento de tres puntos en la pobreza severa en España y la pérdida del poder de compra por parte de los trabajadores”, a lo que ha agregado que “las políticas y medidas que Vox propone están destinadas a revertir la situación a la que esta política de Sánchez ha llevado a los trabajadores españoles”.

Así, el candidato al Congreso ha explicado que “las propuestas de Vox para los autónomos consisten en eliminar la cuota para todos aquellos autónomos que no lleguen en ingresos netos al Salario Mínimo Interprofesional y ayudar a todos aquellos que tengan que darse de baja, esos autónomos no pueden estar pagando la cuota, ya que no tienen ingresos y hay que pararlas durante este período”.

Ramírez del Río ha añadido en cuanto a los trabajadores por cuenta ajena que “hay una disminución importante en el poder de compra de los mismos”.

En Vox proponen que “las personas que ganen hasta 70.000 euros puedan reducir hasta un 15% sus pagos en Hacienda”, ha indicado, para destacar que, en caso de gobernar, “habrá bonificaciones fiscales importantes para cada hijo además, necesario para los problemas de natalidad que tiene España”.

El candidato de Vox a la Cámara Baja ha insistido en que “si los cordobeses, los españoles nos dan su confianza en las elecciones del día 23 de julio, vamos a apoyar a los trabajadores, para que recuperen su nivel de compra, todo ello sin perjudicar a las empresas”.