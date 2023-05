Llegó el 28M: lo que hay en juego en Córdoba en estas elecciones

Ya es 28 de mayo de 2023, una fecha que los partidos y los candidatos tienen fijada a fuego desde hace cuatro años. Este domingo, los cordobeses tienen en su mano elegir a los concejales que le van a representar en los 77 ayuntamientos de la provincia. En junio serán los concejales los que elijan a los alcaldes y alcaldesas.

Este domingo, hay varias batallas abiertas. Una de las que más se habla en los corrillos políticos es la de la Diputación. La elección de los diputados provinciales es indirecta. Es decir, depende de los resultados por partidos judiciales. El más grande es el de Córdoba, que no solo incluye a la capital, sino a varios municipios del Valle del Guadalquivir y de Sierra Morena. Este partido judicial aporta al 48% de los diputados provinciales. Y por eso los partidos miran con un ojo al Ayuntamiento de la capital y con otro a la Diputación.

En la capital, todos los sondeos coinciden en que el PP obtendrá una mayoría suficiente como para seguir gobernando. Los más optimistas ven incluso la mayoría absoluta del actual alcalde, José María Bellido. Los más pesimistas, que dependerá de Vox para gobernar y sacar adelante los presupuestos. En la izquierda se observa una especie de ventana de oportunidad, con escasas esperanzas de que ocurra: que la abstención afecte esta vez a la derecha y que pase como en 2015, cuando José Antonio Nieto no logró la mayoría absoluta por escaso margen.

Si la victoria del PP es muy amplia en la capital, es probable que los populares controlen también la Diputación provincial. Ya ocurrió en 2011, cuando el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta en la ciudad. A pesar de que el PSOE aguantó en la mayor parte de la provincia, los populares pudieron gobernar en la institución provincial. Si el resultado de los populares en la capital es discreto, los socialistas y las confluencias de izquierda (que en la provincia son básicamente Izquierda Unida) cuentan con que podrán aguantar el gobierno de la Diputación.

Además de en la capital, los partidos miran a la provincia. El PSOE cuenta con seguir siendo la formación política con más alcaldías de Córdoba, algo que viene ocurriendo de manera ininterrumpida desde 1979. El PP, con emular la victoria de las andaluzas de hace solo un año y lograr arrebatarle a los socialistas esa hegemonía. Izquierda Unida, por su parte, aspira también a aguantar con fortaleza en los lugares donde lo sigue siendo. Y Vox a dar la sorpresa e intentar arañar alguna alcaldía de la provincia, algo que es muy complicado pero no imposible.

Este año también habrá nuevas formaciones independientes que aspiran a gobernar en distintos municipios, aunque salvo una en Los Pedroches no hay ninguna que se presente en más de un pueblo. Y por su parte Ciudadanos quiere evitar el desastre y lograr aguantar al menos alguna concejalía, aunque sea en la capital.

La votación se desarrollará entre las 9:00 y las 20:00 en 399 colegios electorales repartidos por toda la provincia, que está divida en 10 Juntas Electorales de Zona. Este año el número de mesas asciende a 948, 35 más que en los comicios de 2019.

Entre los medios materiales con los cuentan los locales electorales hay 411 cabinas, 670.000 sobres, 13.832 manuales de instrucciones y 437 tablets. Las papeletas en este proceso electoral son gestionadas por los propios ayuntamientos.

Respecto a los medios humanos, 8.532 electores han sido designados como presidentes, vocales y suplentes de mesa. Mientras, 442 personas trabajarán esa jornada como representantes de la Administración.

