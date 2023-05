Bellido plantea crear la Delegación de Sostenibilidad y un clúster del agua

El candidato del PP a la reelección como alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha planteado este martes distintas medidas vinculadas a la lucha contra el cambio climático que se coordinarían desde la Delegación de Sostenibilidad, que propone crear, junto al impulso de un clúster sobre el agua, más zonas verdes, una flota municipal “más sostenible y menos contaminante” en Aucorsa y Sadeco, bonificaciones fiscales para vehículos eléctricos y estudiar “peatonalizaciones puntuales” de algunas calles.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha manifestado que “el cambio climático, junto con el turismo y la logística, conforma el trío de los grandes retos que debe afrontar la ciudad en los próximos cuatro años”, de ahí que haya valorado la creación de la comisión contra el cambio climático donde están la Universidad, la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el Consejo del Movimiento Ciudadano, las empresas municipales Aucorsa y Sadeco y la Confederación de Empresarios.

Además, ha destacado que “se ha aprobado ya un plan de acción contra el cambio climático que debe ser un eje transversal de actuación de políticas públicas en los próximos cuatro años” ante “las temperaturas cada vez más extremas” y “el agua, con ciclos cada vez más largos de sequía”, de modo que “va a ser una gestión importante en los próximos años”, ha subrayado, advirtiendo de “la repercusión en la calidad de vida, pero también en la economía, el aumento de precios de la inflación y, según los estudios de la Junta, con un importante descenso del Producto Interior Bruto”.

Ante ello, el popular ha propuesto “seguir construyendo una Córdoba más verde, con el anillo verde, con más parques”, precisando que “ahora toca” el Parque de la Arruzafilla, que confía en que “las obras empiecen antes de que acabe este mandato”; la segunda fase del Parque de Levante, hacia el sur; todos los nuevos parques del borde de la Ronda de Poniente, y la nueva Ciudad de los Jóvenes, “que será una zona verde con instalaciones al aire libre para practicar deporte”, tras Chinales.

Al respecto, el candidato ha apuntado que la ciudad contaba con cinco millones de metros cuadrados de zona verde hasta el año 2019 y en este mandato se han puesto en carga “nuevas zonas verdes por un millón más de metros cuadrados” y plantea “seguir doblando esa apuesta en el siguiente mandato con otro millón de metros cuadrados”, en caso de gobernar, para ser la ciudad con más metros cuadrados de zona verde por habitante, ha resaltado.

No en vano, ha argumentado que las zonas verdes ayudan a mitigar el calor, que haya más zonas de sombra, a absorber más dióxido de carbono para mejorar la calidad del aire y crear zonas de convivencia“, de manera que ”completar el anillo verde que estaba previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde hace muchos años es hoy más urgente que nunca, porque ayuda en la lucha contra el cambio climático“.

Por otra parte, el candidato a la reelección ha llamado a “afrontar el reto energético”, para lo cual apuesta por “la revolución de Sadeco, convirtiéndola en una empresa de economía circular, en un Sadeco 5.0, que haga ser autosuficientes energéticamente en el Ayuntamiento, llenando de placas solares los suelos que hoy ocupan vertederos que van a tener que cerrarse y sellarse, aprovechando la materia orgánica y residuos para generar hidrógeno verde y poder autoabastecernos”, así como “reducir la factura energética de once millones de euros que se pagan actualmente en el Consistorio y abastecer a la flota de vehículos municipales con hidrógeno verde, tanto de Sadeco, como Aucorsa”.

Al hilo, ha aseverado que “es un proyecto muy avanzado, que ha salido incluso publicado como anteproyecto ya en boletines oficiales y que ha despertado un interés enorme, porque va a salir en colaboración público-privada en las principales empresas nacionales del sector de la energía”, de forma que se fija “ponerlo en marcha de forma definitiva en el siguiente mandato”, en caso de seguir al frente de la Alcaldía.

El agua

Asimismo, Bellido ha remarcado que “el agua debe ser también protagonista y se va a hacer sentando las bases para que Córdoba sea líder en la innovación de la gestión del agua del futuro”, de ahí que proponga la creación de un clúster del agua, de cara a “generar políticas innovadoras para la gestión del agua”, y en ello “Emacsa es una empresa líder en toda España, una de las mejores empresas de gestión de agua y que es un orgullo para la ciudad”.

Así, ha planteado crear ese clúster andaluz liderado por Emacsa y se invitará a sumarse a “todos los agentes públicos y privados que tienen que ver en la gestión del agua para liderar la eficiencia y la innovación para tener un mejor futuro”, al tiempo que apuesta por impulsar nuevas infraestructuras, como las depuradoras de Trassierra y Las Jaras y “solventar así los vertidos”.

Mientras, ha aseverado que “todo va a tener un impacto transversal en las políticas públicas del Ayuntamiento”, pero “se tiene que dirigir”, motivo por el que ha abogado por crear, si es alcalde, la Delegación de Sostenibilidad, “que se dedique a pilotar todas estas medidas y acciones, que luego ejecutarán otras muchas delegaciones”.

Igualmente, ha comentado que quiere “dar estabilidad” en los próximos años a la Zona de Bajas Emisiones, sin la intención de ampliarla, pero “sí pueden venir peatonalizaciones muy puntuales en determinados barrios, consensuadas con los vecinos y los comerciantes”, porque “pueden ser beneficiosas para esas zonas”.

Como ejemplo, ha citado que están “abiertos a estudiar peatonalizaciones puntuales en el entorno de Ciudad Jardín y Miraflores, que hay un barrio que tiene una peatonalización sencilla, o si no peatonalización, cierre al tráfico solo para vecinos, igual que pasa en San Basilio”, a lo que ha agregado que propiciarán que “la ciudad sea más amable para aquellos que quieran cambiar al coche eléctrico, con nuevas bonificaciones fiscales, en la zona azul y facilitar la instalación de más puntos de recarga para esos coches en la ciudad”.

En definitiva, el candidato ha defendido las distintas medidas para “responder” ante la situación “delicada” de la ciudad en el Valle del Guadalquivir, “porque puede ser de las zonas de España que pierda más recursos hídricos en el futuro y más humedad en el suelo”.

El debate electoral

En cuanto al debate electoral celebrado este lunes, Bellido ha afirmado que “ha quedado bastante claro que sólo hay una candidatura ganadora en Córdoba, que aúna la experiencia, el conocimiento, la moderación, el diálogo y el saber hacer con la ciudad”, de ahí que haya pedido el voto para poner en marcha sus políticas y que “Córdoba no vuelva atrás y no quede en unas manos que no sepan qué hacer luego con su ciudad”, tras “la divagación y mucha idea general, poca concreción y preparación para sacar adelante esta ciudad” que se vio en el debate, ha apuntado.

A su juicio, “el debate vino muy bien para que los cordobeses pudieran confrontar modelos, también candidaturas, experiencias y saber hacer”, de manera que ha pedido a los cordobeses que “tomen nota de lo que este lunes se vio para decidir su voto el día 28 de mayo”.