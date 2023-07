Actos a “horas razonables” y mucho contenido en redes sociales: así se hace una campaña electoral a más de 40 ºC

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio recibió críticas debido a las altas temperaturas que se suelen dar en esos días -Córdoba superó los 40 ºC durante 19 días de julio de 2022- y a que se trata de un periodo vacacional durante el cual gran parte de la población se encuentra fuera de su residencia habitual. Ahora, las previsiones meteorológicas apuntan a que la primera semana de campaña electoral estará marcada en Córdoba por un episodio de calor extremo que, sin duda, afectará a los actos de los partidos políticos.

Este adelanto de los comicios ha obligado a los partidos políticos a engrasar la maquinaria antes de lo previsto y a buscar los mejores métodos para soportar las condiciones del verano en la provincia de Córdoba.

Durante las campañas electorales, ya no solo las dos semanas estipuladas, sino desde la propia convocatoria, los partidos apuestan por multiplicar su presencia en las calles y en las redes sociales.

Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aseguran haber mantenido muchas semejanzas a otras convocatorias. “Realizamos un despliegue territorial en todas las provincias para explicar las medidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, estamos en diálogos con agentes sociales”, han señalado desde el equipo de campaña del partido.

La presencia en la calle no está reñida con la presencia en las redes, de hecho, el Partido Popular (PP) ha comenzado con “repartos de folletos relacionados con el voto por correo, lo hacemos en zonas comerciales o mercadillos” a ciertas horas aprovechando que “el sol no castiga demasiado”.

El uso de las redes sociales es una herramienta común dentro de la política actual y sería raro encontrar un partido que no participe de ellas. En el caso de Vox explican que “al haber menos gente por la calle y fuera de Córdoba hacemos mucho uso, como es habitual, de las redes sociales”. En esta línea de diálogos, Sumar plantea una campaña donde incorporan nuevos elementos como grupos en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, para “trasladar a la militancia y a todos los que se quieran sumar los mensajes del partido”.

En época de elecciones siempre hay un mensaje que enviar a través de ruedas de prensa o actos junto a la ciudadanía. El PP apuesta por “adaptarnos a la climatología. A primera hora de la mañana o última de la tarde sabemos que podemos salir, el resto de horas cubrimos las actividades electorales en sitios cerrados”.

Desde Vox también apuntan a un horario con temperaturas aceptables, aunque con excepciones. “La logística de una campaña electoral en verano en una provincia de interior se concentra en horarios de mañana, a excepción de algunos actos a los que, mediante invitación, sí acudimos por la tarde”.

El término “temperatura razonable” se repite, aunque no quedan estipulados la hora y el lugar más “razonable”. La campaña de Sumar también cuenta con presencia en el territorio. “Desarrollamos la parte tradicional de visitas y reuniones, visitas por la mañana y algún acto a partir de una hora razonable a causa de las temperaturas”, comenta desde su equipo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!