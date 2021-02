Correos abre su bolsa de empleo para cubrir 2.105 puestos en Córdoba

Correos ha abierto recientemente una nueva bolsa de trabajo en toda España para cubrir un total de 128.153 plazas de trabajo temporal a jornada completa, parcial semanal o parcial de viernes, sábado y domingo. En total, las plazas ofertadas en Córdoba son de 2.105: 675 en la capital y 1.430 en pueblos de la provincia donde Correos tiene sus sedes.

Para poder participar en los procesos de selección, la empresa estatal ha puesto en marcha hasta el próximo 17 de febrero el plazo de inscripción online. Los puestos de trabajo están diferenciados por Atención al Cliente, Reparto Motorizado, Reparto a Pie y, en el caso de Córdoba, también Agente de Clasificación. Por provincias, el número de plazas ofertadas es el siguiente: Baena (120), La Carlota (125), Lucena (295), Montilla (215), Montoro (175), Palma del Río (135), Peñarroya-Pueblonuevo (100), Pozoblanco (155) y Priego de Córdoba (110).

Guía para la inscripción 'online'

La compañía ha elaborado una guía en la que explica todos los procesos a seguir para realizar con éxito la inscripción online, a la que podrás acceder a través de este enlace. Correos recuerda que la solicitud no se puede hacer a través de móvil y que los navegadores compatibles son Chrome, Firefox e Internet Explorer. Asimismo, cada sesión dura 30 minutos, por lo que si no se completa la inscripción en ese tiempo se debe comenzar de nuevo. El código de verificación, si fuera necesario para recuperar contraseña, llega en forma de SMS y cuenta con una caducidad de 20 minutos. Agotado este tiempo se deberá solicitar un código nuevo si no se ha utilizado el anterior.

Por otro lado, desde Correos recomiendan no usar los botones "adelante" ni "atrás" del navegador, solo los habilitados por la propia página web, ya que podría eliminar nuestra sesión y hacer que comenzáramos de nuevo. Los ficheros adjuntos deben tener un peso máximo de 2Mb y se admiten los formatos jpg, jpeg, png, tiff, pdf, gif, docx, doc, xlsx, xls, ppt, zip y rar. Por último, el sistema no permite modificar la solicitud por lo que, en caso de error, tendrás que borrarla y crear una nueva.

Como el plazo máximo de la sesión es de 30 minutos, es altamente recomendable que prepares toda la documentación necesaria antes de comenzar la inscripción: DNI, titulación académica y certificación de idiomas.

Una vez hecho esto ya podrás acceder al formulario online en el que podrás seleccionar hasta dos bolsas de trabajo indicando provincia, ámbito y puesto. Posteriormente podrás indicar, incluso, el tipo de jornada que mejor se ajuste a tu situación personal.