Retener el aire fresco y algo tibio de las mañanas, aspirar la fragancia de los azahares, extasiarse en el azul purísimo del cielo son tareas contemplativas de la primavera; otras, también felices, conducen a cuestiones básicas como redoblar el escudo de nuestra piel frente al sol.

De la radiación solar hay que cuidarse siempre; sin embargo, al llegar las vacaciones de Semana Santa es cuando se intensifican las campañas sobre los riesgos del sol, más zonas del cuerpo van quedando expuestas a sus rayos y, en consecuencia, crece nuestro interés por nuevos productos con factor de protección.

Novedad en tan imprescindible materia la trae Sephora a través de Supergoop, la firma de EE.UU. que revolucionó el mercado con una protección solar transparente y amigable para esa inmensa mayoría que huye de las pátinas blanquecinas y las interferencias con otros productos como tratamientos cosméticos o maquillaje. Su fundadora, Holly Thaggard, se convirtió en activista de la lucha contra el cáncer de piel a raíz del diagnóstico de esta enfermedad en una amiga y se propuso hacer algo eficaz para que toda la población utilice a diario cremas protectoras.

¿Cuál fue su respuesta? Crear una protección invisible y muy cómoda de usar, además de distribuir dispensadores de sus productos en los centros educativos de Texas. Así, desde la educación, el hábito y la comodidad en el cumplimiento, Supergoop acertó en la diana.

Otras opciones son la colección Dior Solar, que también cuida y protege durante todo el año, y la gama de Heliocare 360º, de Cantabria Labs, con protección UVB, UVA, Visible e IR, que reúne innovación, excelente relación calidad-precio y una variedad de productos adecuados para distintos tipos de piel, disponibles en farmacias y parafarmacias y espacios como Primor.

El astro rey y las emociones que se remueven con las hojas nuevas me guían a la canción napolitana O sole mio y su versión en inglés, de Elvis, It´s Now or Never.

El amor: el tema.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación