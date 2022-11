¿Una ducha es una ducha o aporta algo más? Su propósito, además de limpiarnos (quitar lo que nos deja una jornada, el deporte, etc.), debe ser también ganar bienestar, relajación, experiencia sensorial…, aunque la ducha sea cortita por la necesidad de actuar responsablemente.

Aquí es donde una firma como Molton Brown marca la diferencia: una pequeña cantidad de su gel de baño transforma una actividad rutinaria (no debería serlo) en un rito de cuidado, aromas y texturas, al tiempo que mantenemos la hidratación y las características saludables de la piel.

Molton Brown. Me he repetido muchas veces este nombre antes probar sus productos, que siempre he asociado a la calidad de las mejores marcas británicas. ¡Y mira qué es fácil hacerse con alguno de sus geles más vendidos!; pero todo tiene su momento.

En la tienda oficial online de Molton Brown para España encontrarás todo lo que ofrece la firma, aunque también se puede adquirir prácticamente toda su gama de productos en los duty free de aeropuertos y en espacios multimarca como Cult Beauty, donde también están disponibles regalos de Navidad con un menú degustación de distintos aromas.

Molton Brown ya ha celebrado su 50 aniversario y por la fecha de su nacimiento podemos imaginar que surgió en el efervescente Londres de la década de los años 70. Sus fundadores, Caroline Burstein y Michael Collis, abrieron un original salón de belleza en el centro creativo de South Molton Street, Mayfair. Mezclando a mano productos botánicos para el cuidado del cabello, atrajeron a una clientela exclusiva de celebridades, atendida por los mejores estilistas del país. Siempre han sido fieles al compromiso con el planeta y con los animales. Todas sus fórmulas son 100% vegetarianas y cruelty free.

En 1984 Molton Brown presentó su primera fragancia exclusiva: la colección Orange Grove Bath & Body, actualmente conocida como Orange & Bergamot, y desde entonces no han hecho sino crecer a través de colecciones y nuevas fragancias como Re-charge Black Pepper, Delicious Rhubarb & Rose, Fiery Pink Pepper o Coastal Cypress & Sea Fennel. La sostenibilidad (formatos recargables) y la fabricación en el Reino Unido continúan inspirándola.

Una ducha fragante es un regalo que podemos hacernos cada día. Y si por Black Friday encontramos algún descuento, mejor.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación