Desde ‘Alice in Wonderland’ tengo fascinación por las etiquetas que rezan ‘Bébeme’ o su opuesta advertencia; por ello, que la nueva línea de fragancias de Sephora Collection tenga por nombre ‘Do Not Drink’ es para mí un buen reclamo. Luego, fui a la tienda en cuestión, probé e inspiré, y me gustaron todas.

La web de Sephora las presenta como “el perfume de una nueva generación”, ya que la recién nacida gama ‘Do Not Drink’ (https://www.sephora.es/perfumes-sephora-collection-do-not-drink.html) ofrece “fragancias creativas, notas olfativas sorprendentes y un 87% de ingredientes de origen natural”, logrando “¡Perfumes que querrás beberte!” y que podrás comprarte, puesto que se trata de un “espectacular” eau de parfum a un precio asequible.

Son seis fragancias con enfoque ambientalmente responsable, envoltorio cartón y envase de cristal reciclados, hechas en Francia y formuladas por prestigiosos perfumistas.

Eau Acidulée (Cassis + Passion) aúna los matices amargos y frescos de las hojas y cogollos de las grosellas negras, combinándolos con aromas jugosos, cítricos y afrutados de maracuyá.

Eau Aromatique (Sauge + Tonka) es una creación aromática y balsámica de salvia y haba tonka.

Eau Corsée (Iris + Moka) crea el equilibrio de elegantes y polvorientos sabores de iris y adictivos acordes de café moka. La consideran como una de las más elegantes de la colección.

Eau Épicée (Jasmin + Baies Roses) rodea el ramo de jazmín brillante y solar con acordes de pimienta rosa vibrantes y picantes.

Eau Rafraîchissante (Mandarine + Matcha) combina la frescura jugosa y soleada de las mandarinas y los aromas aromáticos y estimulantes del té matcha.

Eau Sucrée Salée (Vanille + Fleur de Sel) celebra la suavidad de la vainilla mezclada con los acordes contrastes y aromáticos de la sal.

Lo mismo te entra el antojo de visitar los puntos de venta de Sephora para conocerlas todas. Y siempre pregunta por las promociones. Puede que tengan un detalle especial para ti.

De momento mi preferida es Eau acidulèe Cassis + Passion, porque ¿qué es el verano sin la dulzura tropical?

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación