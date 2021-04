Tipos de borrachera - Parte I

(Imagina que es un test. Reconócete. Total, las estadísticas se basan en estudios, y experiencia tengo).

1.EL RE-PAGADOR:

Dícese del que quiere pagarte la misma copa tol rato. Suele ser un tieso en condiciones normales pero, de repente, pasa a ser rico. Nunca tiene dudas; ni siquiera te pregunta "¿He pagado ya?", él siempre AFIRMA: "¿Me cobras... hip... la.. copa?".

Tienes que matarte con él para convencerlo de que no REpague.

2. LA PIERDE BOLSOS:

Mujer que muestra preocupación y civismo porque en la barra ha encontrado un bolso sin dueño, y te propone: "si quierues... hip... podemuos abrirlo... hip... a ver si encontruamos... un papel... hip... blabla...". Y abre el bolso mu formal y, con mucha lentitud, comienza a sacar cosas, a colocarlas en la barra ocupando toda la superficie e incordiando a los clientes venideros y, después de investigar, reinvestigar, querer llamar a las fuerzas del orden, a los civiles y a una medium... encuentra el DNI. Y ES SUYO.

3. EL NUEVO-RICO (que le ha tocao la lotería o aRgo) NUEVO-BEBEDOR DE GINTONIC PEGOSO:

(Se le ve el plumero. Intenta aparentar una clase social que tú no recordabas y un acento fino del que carece, pero todos sabemos que aunque queramos abandonar el barrio, EL BARRIO TE PERSIGUE).

-¿Tienesss tónica... hip... de esa con "ehpesieh" de eshass que traen nUÉSSS NOScada y cardaNOMO?.

-Sí, claro.

-¿Y tieneh YINEBRA ( ¿YI? ¿Yi-nebra? ¿quétepasa?) de esha de la botella... hip... que se pareshe a una lágrima asÍN de colorrr TRAPArentessss?- ni idea de la que me pide.

-No, pero tengo Hendrick's, Gin Mare, G Vine y puede que haya Condemor (esta última gusta colarla entre las reales, para demostrarte a ti misma que no tiene puta idea).

-Pero.. hip... ¿y la de la botella.. hip... que éh aSÍN? -y con el dedo dibuja como una bombilla en el aire.

-No, esa se me ha acabado.

-No puede sé, madre mía... ¿y qué bebo yo entonseh?- mu preocupao- POH ENTONSEH PORME UN DYH CON PESHI.

4. EL TROLERO DEL APRETÓN:

-Perdone... señuorita... hip... yo que usté... hip... iba al cuarto de baño que ehtá to atrancao. hip... que yo ni he podío entráh de cómo ehtá.-su rostro es blaaaaanco.

(Y ahora se da la vuelta y lleva una tira de metro de papel higiénico asomando por la cinturilla del pantalón). (Está claro. SE HA CAGAO. Y ha sido ÉL).

5. EL LIGÓN QUE PERDIÓ LA CREDIBILIDAD:

-¿ereh la Raké?- megasonriente.

-Mmmm... bueeenooo...- socorro.

-¿Ereh o no? ¿la Raké... Güinchiflon¿? la de... hip... la peluquera?.

-Bueno, ahora mismo soy la camarera.

-Poh no veah... hip... si ereh guapa ar naturá.

(bis hasta el infinito).

(Y a todo esto lleva, o bien dos bolitas blancas de baba espesa en la comisura de los labios, o tres metros de papel higiénico pegados en la suela del zapato, o la bragueta bajada, o una legaña, o un pelo de pestaña en la cara, o una línea negra en los labios reseca de haber bebido mucho rioja, o un pelo saliendo de la nariz mu largo, o el consabido moco, o un perejil en el diente, o todas esas miles de cosas que te hacen perder la credibilidad).

6. EL INTENTO FALLIDO DE ADULADOR

-hola ¿qué te pongo?.

-¿Tú ereh... hip... la Raké?.

-Sí, pero vamos, aparte ¿qué te pongo?.

Y ahora comienza su lista de "piropos", que vienen a ser:

a/ Te CONSERVAH mu bien (el verbo "conservar" te hace viejo, suena a lata que dura muchos años y que contiene alimentos de hace muchos años).

b/ Yo te conohco de verte... hip... dende pequeñito (y el tío es megacalvo, tiene vacunas en los brazos de esas de roal tamaño moneda de euro del año la pera, canas hasta en los pelillos de los dedos y más arrugas que un Shar Pei. Que vale, que me puedo creer que aparento menos, pero que cien años no tengo, que quede claro, y que ÉL es más viejo que yo de aquí a Lima, no te jode).

c/ Poh yo firmo por llegar a tu edad asÍN como ehtáh tú (y un mojón pa ti que mi edad la cumpliste hace un siglo).

d/ Ehtáh iguá... hip... que haSe trentaisinco añoh cuando te veía en el Varsovia (si bien es cierto que fui precoz, más cierto es que hace 35 años yo tenía SIETE y yo a Córdoba llegué con 14 o 15 y ese bar ya estaba cerrado).

e/ Poh tah puehto mu guapa... hip...y... jeje... tah puehto... jeje... ¿to eso eh tuyo? porque yo no lo recuerdo, jeje... - y muy sutil te lo deja caer- Mi mujé también se lah quiere poné. ¿duele muNcho?

(Yo no me he puesto nada, tan solo calcetines, o dobles sujetadores. Nunca lo he negado, GRRRR) (y a todo esto, su mujer tiene una 140 copa C de tetas) (o sea, un chismoso).

7. EL QUE DEBERÍA IRSE A CASA:

-Mu güenah... ¿me poneh... hip... me poneh... un Tin Yonic/ gin tonic con tónica/ una tónica con tónica/ un tubo de yintonic/ un yin tonic de barril/ un Balantain con Whihky/ un Casique con Ron/ un yintoni con Yin/ un vodka con fanta'naraha de sumo? etc...

8.EL BUSCADOR DE OBJETOS PERDIDOS QUE LLEVA ENCIMA:

Hay gran variedad, por lo que unos ejemplos serían:

-Perdona, ¿hah vihto hip... unah gafah de sol que había dejao en la barra?.

-Son marrones?.

-¡Sí!.

-En tu cabeza a modo de felpa, amigo.

-¡Me han robao... hip... me han robao... hip... la mochila!.

-¿Es una negra con tirillas colgando?.

-¡Sí!

-Ahí en tu hombro colgada, amigo.

-¡Yo había dejao coRgá... hip... una casadora en ESA percha!.

-¿Es una de camuflaje con el cuello muy alto que casi te tapa la boca?.

-¡SÍ!.

-Pues bájate la cremallera, padre mío, que te vas a ahogar, amigo.

-¡Me han robao la copa y la tenía entera!.

-¿Qué es, la que te puse hace hora y media?.

-Sí, ¡pero la tenía entera!.

-Bueno, si miras tu mano verás que te ha faltao beberte los hielos, amigo.

9: EL FOTÓGRAFO PESAO:

-¿Te echah una foto coRmigo?.

-Ok, pero rápido porfa, que mira cómo tengo la barra.

Te hace salir y te agarra del hombro. Y se pone en modo-foto mu pegao a ti en modo agaporni.

-Perdona -le digo- ¿pero quién va a echar la foto?.

-Ah, eh verdah, perdona, perdona...

-Bueno, yo me piro a la barra que tengo mucho curro.

-NOO, PORFAVORPORFAVOR, ¡QUE AHORA QUE HE CONSEGUIDO QUE TE SALGAS!.

-Cucha, que no me voy a escapar, que soy la camarera, pero es que tengo que curr...

-NOO, PORFAPORFA... ESPERA ESPERAAA- y se busca en todos los bolsillos el móvil, que aparece en el ultimo sitio donde mira. Lo saca, y vuelve a agarrarme el hombro con el brazo derecho, y con la mano izquierda sujeta su tfn...

-Cucha, le tendrás que decir a alguien que la eche, ¿no?.

- AH SÍ... PERDONA, PERDONA, PERDONA -y, después de una hora escogiendo a un anónimo- ¿Noh echah una foto?.

(Tres horas buscando en el menú la cámara y yo, con la gota de shinchan y la barra llena).

El otro echa la foto y sale negra.

-No se ve...

-PERDONA, PERDONA, PERDONA, QUE VOY A DARLE AR FLÁH.

-Ehmmm... ¿puedo seguir currando mientras?.

-NOOOOO, EHPERA, EHPERA, EHPERA, PORFAVÓ.-Y le da al flash tardando como su puta madre.

El otro intenta hacer la foto.

-No puedo, me sale "MEMORIA LLENA".

-Bueno, yo sigo currando y ahora me llamas, ¿vale?.

-NOOOOO, PORFAVOR PORFAVOR, QUE BORRO ALGUNA FOTO, ESPERA, ESPERA... (la música de PSICOSIS flota sobre nuestras cabezas)- a veee... a veeee... éhta de mi perro no la borro que salió mu guapo. A veeee... la de mi niño... no... que era de cuando se dihfrasó de pahtorsillo el otro día en la fiehta de navidad... a veeee, ehte vídeo... no, no... que eh mu grasioso... ¿lo hah vihto? er der cupón de navidá...

-GRRRRR... mira, que me voy a currar, que hay bulla y no hay nadie dentro de la barra, que...

-NOOOO, YA, YA... TE LO HURO QUE YA... VENGA, LO BORRO, ER DER CUPÓN LO BORRO... -y a todo esto sin soltarme el hombro con su braSaco.

El chaval que iba a hacernos la foto ha desaparecido desesperado.

Hay que volver a buscar. Se decanta por una señora de esas que tú sabes que no ha tocao un móvil en su vida. La señora cada vez que le da al botón se va a otra parte del menú y tiene que darle el tfn para que vuelva a buscar la cámara y vuelva a explicarle cómo hacer la foto. La señora da por fin al clik y nadie sabe cómo, se ha hecho un selfie a sí misma. Y encima sale medio bizca. Vuelta a empezar y la señora en ésta ocasión hace un primer plano de su dedo gordo. Vuelta a empezar y la señora con el pulso de mi abuela hace una foto borrosa en modo Caras de Bélmez.

Aprieto los dientes y voy soltando uno a uno los dedos del pelmazo de mi hombro agarrado con esa manaza y huyo a la barra con el trabajo acumulado. Y acierto a escuchar de fondo..

-Hija... ¿vaya si te sa subío la fama, eh?

GRRRRRRR......

10. ¿...?