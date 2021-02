Lo del otro lado del río 

Una de las cosas que mejor definen a Córdoba es lo que los cordobeses dicen de las cosas de Córdoba. Tienen -tenemos- los cordobeses una forma de mirar lo propio muy desdeñosa. Nos ponemos rápidamente las gafas de sol para observar lo que brilla a nuestro alrededor.

Muy a menudo somos el padre que resta mérito a las buenas notas del niño. A veces porque queremos que este mejore en la próxima calificación. Otras porque sencillamente no lo entendemos y eso nos molesta. Bastantes veces son -somos- los cordobeses muy duros con los nuestros y muy facilones con casi todo lo que viene de fuera.

Llevo desde 2013 trabajando en esta ciudad como periodista cultural (que es una profesión que no tiene nada que ver con la crítica cultural) y he comprobado como una gran parte de los artistas y creadores de Córdoba asumen con resignación que es prácticamente un milagro ser profeta en su tierra. A veces hay amargura en la resignación. Otras, no tantas, yo percibo un cierto alivio.

Alivio porque el éxito popular en esta ciudad depende, mucho más a menudo de lo que confesamos, de lo cultivadas que están las relaciones sociales. En ese sentido, más vale ser constante a la hora de pedir que a la hora de trabajar. Córdoba está llena de artistas y creadores que viven implorando casito a las administraciones y al pueblo, llorando palmaditas en la espalda, con el portfolio lleno de "obras públicas".

Así que, conociendo como conozco a esta ciudad, más me alegra ver que el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) vuelve a ser el producto cultural cordobés mejor valorado por los expertos en el Observatorio de la Cultura.

¿Por qué? Porque me fascina que, en una ciudad que a menudo solo alardea de su patrimonio histórico, el primer hito cultural cordobés que se le viene a la mente a un experto de Málaga o de Sevilla sea precisamente un edificio que mira al presente y al futuro y que en la propia ciudad a veces se usa como un chiste.

Ya saben: eso que está al otro lado del río. Aquello que se ve desde el Sojo. Lo de los modernos. El mamotreto ese al que no va nadie. Bueno, pues ahí está, colocando el nombre de Córdoba en el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea por segundo año consecutivo.

Y es curioso, porque me afano en buscar en el mismo observatorio referencias al museo barcelonés objeto de deseo del Ayuntamiento para la sala de arte contemporáneo de Caballerizas Reales y no lo encuentro. No está. No existe a ojos de los expertos consultados.

Y me pregunto si en esto del arte contemporáneo no estamos siendo muy duros con los nuestros y muy facilones con el de fuera.

A ver si lo del otro lado del río va a ser menos que lo que viene de fuera porque lo bueno que hay en Córdoba no lo entendemos y eso sencillamente nos molesta.