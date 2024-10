Carta abierta sobre la situación de la cultura en Córdoba

El fiasco en el festival noctámbulo es el enésimo ridículo cultural en nuestra ciudad. Es evidente que son múltiples los responsables, pero no escribo estas palabras con el ánimo de acusar a nadie, sino con el sincero propósito de buscar una solución a lo que parece un mal endémico de nuestra urbe. Deberíamos ser todos más humildes, más esforzados y menos indolentes. Sentir, desde el ámbito de la cultura, que todos tenemos una obligación que cumplir, que la ciudad que vio nacer a Góngora, a Julio Romero de Torres o al Grupo Cántico no merece estos esperpentos lamentables que se repiten con preocupante frecuencia.

La cultura tiene muchas patas para sujetarse y en esta ciudad parece que están todas astilladas, si no directamente quebradas. Inmersa en luchas intestinas, en un cainismo lacerante que nos impide avanzar, todos deberíamos reflexionar para sostener lo más importante que tenemos: nuestra identidad, nuestra forma de ver el mundo, nuestra voz; en definitiva, nuestra cultura. Pero da la sensación que ninguno hacemos lo suficiente.

Administración, público, prensa y creadores son las cuatro patas que deberían hacer fuerza a tal fin. Y es más que evidente que ninguna de ellas cumple su cometido. No conseguiremos nada si no asumimos nuestros errores, si no dejamos de echar el muerto a los otros en una vorágine sin fin de agravios. Si la administración tuviera una mirada menos cortoplacista, si el público consumiera más producto autóctono, si la prensa escuchara más y mejor a la ciudad y si los creadores fuéramos menos soberbios y más autocríticos. Quizás está situación se pudiera revertir. Yo aún tengo esperanza.

Que un productor mexicano sea capaz de engañarnos a todos no es más que un síntoma de un problema que llevamos décadas arrastrando. Arremangarnos, olvidar agravios, ser generosos, ser trabajadores y remar todos en la misma dirección es la única manera de que una situación tan vergonzosa no se vuelva a repetir. Y, sobre todo, empezar a valorar lo mucho y lo bueno que se hace en esta ciudad, dejar a un lado por siempre ese complejo de inferioridad tan desmoralizador. Yo estoy dispuesto a asumir mis muchos errores y empezar de nuevo. ¿Vamos todos a una?

Chico Sánchez, fundador de Actúa Córdoba, cineasta, poeta y dramaturgo, miembro de la Academia de Cine de Andalucía