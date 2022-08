Aparcamiento acumulador de calor

El Ayuntamiento de Córdoba, molesto quizá porque otras localidades de la provincia (Montoro, la Rambla) hayan superado recientemente los récords de temperatura máxima de la capital, ha decidido iniciar próximamente la construcción de un nuevo aparcamiento-captador-acumulador de calor para tratar de superar los actuales registros de temperaturas máximas. Para ello, un solar existente entre el barrio del Naranjo y Mirabueno será compactado y pavimentado (¿asfaltado?), al igual que lo fueron en su día otros solares equivalentes, como los que se ubican en la Diputación, el Hospital Reina Sofia, en la calle Pintor Racionero Castro, etc.

Con este tipo de instalaciones se incrementará de forma apreciable el efecto de “isla de calor” que produce la ciudad y al que contribuyen especialmente las áreas asfaltadas de color oscuro, que absorben y retienen una cantidad considerable de la radiación solar que recibimos diariamente y que luego liberan a la atmósfera que nos rodea. En este tipo de espacios, bien soleados e impermeabilizados, los automóviles que los utilizan alcanzan temperaturas superiores a los 60ºC y el calor acumulado en ellos se redistribuye por el entorno, contribuyendo de forma muy eficaz al incremento de temperatura de la ciudad. Es muy probable que con estas nuevas instalaciones volvamos a batir nuestros propios récords de temperatura en un futuro próximo, por lo que nuestras autoridades podrán colgarse una nueva medalla por su eficacia en el objetivo, que parece persiguen tenazmente, de hacer insoportable la vida de los cordobeses.

Al parecer, en este caso, el “aparcamiento-captador-acumulador” de calor irá dotado de algunos árboles (30 almezos) y luminarias solares y un sistema de recogida de aguas de lluvia para que la superficie no se encharque, por lo que el proyecto ha sido asombrosamente calificado de “ecológico” y “sostenible”. Es decir, el agua de lluvia (unos 3.000.000 de litros/año que precipitarían sobre este espacio) irá directamente al alcantarillado y verá interrumpido su ciclo natural. Por tanto, no se infiltrará en el suelo, ni contribuirá a rellenar nuestros acuíferos, ni mantendrá la vegetación espontánea ni la biodiversidad que ésta soporta y no podrá evaporarse desde el suelo, disipando calor.

Por otra parte, la compactación del suelo dificultará el desarrollo de las raíces y su pavimentación (¿asfaltado?) el crecimiento de la vegetación natural o plantada. ¿Y esto lo califican nuestras autoridades como “ecológico” y “sostenible”? ¿Quién les asesora? ¿Por qué se invierten nuestros impuestos en hacer la vida de los ciudadanos cada vez más insoportable? ¿Por qué no se invierte nuestro dinero en revertir todos esos errores urbanísticos recientes y remotos? ¿No hay nada previsto de los fondos “next generation” para cambiar los errores y las tendencias obsoletas del urbanismo de ésta ciudad?

Es seguro que numerosos técnicos y expertos en esta ciudad conocen las nuevas tendencias urbanísticas para tratar de paliar el efecto de “islas de calor”de las ciudades, acentuados por el cambio climático. ¿Por qué nuestros políticos no las aplican? Al parecer les gustaría que el clima de Córdoba se asemejara todavía más al de Marrakech, Bagdad o El Cairo. Córdoba es probablemente la ciudad europea que más se asemeja climáticamente a esas capitales. De seguir por esta vía pronto las superaremos.

¡Ánimo! Ya nos falta menos!

Juan Fernández Haeger

Catedrático jubilado de Ecología