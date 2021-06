Laurie está aquí

-Coño, tú eres Laurie Anderson…

-Sí.

-La viuda de Lou Reed.

-Bueno, soy Laurie Anderson por mí misma.

-La del violín de cristal y el eléctrico y el inalámbrico y demás…

-Sí.

-La del traje musical con sensores y leds y esas cosas

-Sí.

-La de quién es más macho

-Sí.

-La que se preguntaba si el lenguaje era un virus del espacio exterior.

-Sí. Yo dije que language is a virus from the outer space, pero, en realidad eso lo dijo William Borroughs, que era mi colega.

-Yo me enamoré de ti a fines de los 80.

-Todas y todos se enamoraron de mí.

-Pues eso es una responsabilidad…

-… es una pesadilla.

-¿Y a qué vienes a la ciudad?

-A cantarle a los perros y a encender la fachada del C3A.

-Ahí puso Yoko Ono una escalera.

-¿Quién coño es Yoko Ono? ¿Ha roto algo?

-No. Creo que no.

-Una escalera… vaya gilipollez.

-Yo que sé, Laurie, Yoko es performer, como tú.

-Ya quisiera ella.