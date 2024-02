Dio la puñetera casualidad que unos tractores colapsaron el cruce de mi barrio. A la altura de la intersección entre la avenida del Brillante y la Arruzafilla. La poli los paró para que no llegaran a El Vial o a Gran Capitán o lo que pasasen por ahí por el casco urbano. Al parecer, el criterio era no “colapsar” el centro de la ciudad, como si no se colapsase nada cualquier día de lluvia (si es que llueve todavía).

Dio la puñetera casualidad que, después de ver ese fenómeno, en mi casa, en la tele de sobremesa aparece la peli Una historia verdadera, del maestro David Lynch. Ya deben saberlo: cuenta la peripecia tontísima de un tipo anciano que atraviesa el estado de Iowa montado en una cortadora de césped para volver a ver su hermano que acaba de tener un problema físico y llevaban tiempo sin verse. Va en un tractor pequeño de la marca John Deer, verde. Todos los tractores de orden son verdes.

Es una peli de amor. No sé si ustedes saben lo que es el amor. No se lo voy a preguntar desde aquí.

Lo irregular del amor y de la familia es que los hermanos protagonistas comparten el apellido Straight, que significa “lo correcto”, “firme”, tal vez “verdadero”.

Por eso la historia es muy “straight”. Por eso David Lynch es tan jodidamente bueno.

Por eso los tractores verdes en la esquina del barrio de la ciudad me acojonan un poco,

¿Estarán en lo cierto?

On the straight thing?