Viaje al origen de la Veterinaria en Córdoba a través de 500 años de historia

La Universidad de Córdoba y la Facultad de Veterinaria junto con el Archivo Histórico Provincial han inaugurado este martes la exposición la exposición El origen de la Veterinaria en Córdoba: cinco siglos de historia, compuesta por el material con el que cuenta el Archivo y el depósito de la facultad y que conmemora los 175 años de la creación de los estudios de Veterinaria en Córdoba que se iniciaron en 1847. Al acto inaugural en el Archivo Histórico de Córdoba han asistido entre otras personalidades: la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva Jiménez; el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Rosario Moyano Salvago, y la directora del Archivo Histórico Provincial, Alicia Córdoba Deorador.

Durante el recorrido, el visitante puede ver una variada muestra de documentos, instrumental, reproducciones de animales, libros de Albeitería, material de forja y herrado, instrumental quirúrgico veterinario, material docente iconográfico y laboratorial, retratos y esculturas de los profesores, filmaciones, orlas y expedientes de estudiante conforman las diversas piezas de la exposición. Todo este legado de la Veterinaria se acompaña de grandes paneles explicativos que se detienen en cinco etapas de su historia: período de Albeitería, El inicio de la profesión, Reforma de la Escuela, Transformación de la Escuela en Facultad y La facultad de Veterinaria del siglo XXI. Cabe recordar que hasta que no se iniciaron los estudios de veterinaria, la curación de los animales era realizada por el gremio de los albéitares y herradores, cuya actividad en Córdoba queda patente a través de documentos notariales de los siglos XV y XVIII y de los expedientes y exámenes de albéitares del SXIX.

Cuando en 1847 se creó la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba se inició la formación académica de los primeros veterinarios que iban a ejercer por las diferentes provincias andaluzas. La Escuela fue durante muchos años el único centro de enseñanza superior en la ciudad y, aún en la actualidad, la única facultad de Veterinaria de Andalucía.

Este paseo por la historia nos permite conocer curiosidades como que la Escuela de Veterinaria de Córdoba fue la segunda que se creó en España después de la de Madrid, tal y como ha recordado la directora del Archivo Histórico Provincial, Alicia Córdoba Deorador. La decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Rosario Moyano Salvago, ha recordado las diferentes localizaciones que han tenido estos estudios, que a partir de los año 90 iniciaron su transición paulatina desde el edificio en la Avenida Medina Azahara (actual Rectorado de la UCO y a donde llegaron en 1941) hasta el Campus de Rabanales. Es aquí donde se ubica también el Hospital Clínico Veterinario Francisco Santisteban, el único hospital veterinario de Andalucía y que este año cumple 25 años.

La exposición dedica un apartado a la presencia de la mujer en estos estudios. Cabe destacar que en 1925 se licenció la primera mujer veterinaria española y la tercera europea. Lo hizo en Córdoba y su nombre era María José Cerrato Rodríguez. A ella le siguieron María Antonio Toro de la Rosa o Consuelo Pozo. Sin embargo, hubo otras mujeres que se quedaron en el camino y no pudieron terminar sus estudios, como María Isidora Pachón o María Dolores Herrera, quizás por el inicio de la guerra civil. Antes de ese momento, durante la II República, la Veterinaria cordobesa experimentó un progreso radical, situándose a nivel europeo.

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, doctor en Veterinaria, ha ensalzado la “gran tradición” de la UCO en el ámbito de la Veterinaria y la importancia de recordar los orígnes de esta profesión a pesar de los avances que ha experimentado a lo largo de los siglos. Por su parte, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, ha destacado la “importante labor del Archivo en la conservación de estos valiosos documentos que son un patrimonio fundamental para las generaciones futuras. Aportando información relevante sobre hechos históricos como en este caso, la historia de la Veterinaria en Córdoba”.

