¿Qué está pasando en Gaza? La Universidad de Córdoba acoge una mesa sobre sus causas y consecuencias

La Cátedra de Resolución de Conflictos de la Unesco en la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido en la tarde de este martes una mesa redonda titulada Palestina-Israel: Claves y consecuencias del conflicto recurrente en Gaza, con Haizam Amirah, investigador principal del Real Instituto Elcano, y Sonia Sánchez, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. El acto se desarrolló en el Edificio Pedro López de Alba, con un aforo completo, interesado en acercarse a un conflicto que parecía larvado pero que hace apenas 25 días que ha estallado por los aires.

Ambos investigadores han expresado su punto de vista y, sobre todo, su conocimiento, sobre el conflicto árabe-israelí, desde las dos perspectivas: la de los palestinos y la del estado hebreo. Haizam Amirah incidió sobre tres premisas: “que la vida de un israelí y la de un palestino vale lo mismo”, que “la paz es posible” y que hay que “entender la psique” de las sociedades para comprender el conflicto. Amirah aseguró que en todos los años que lleva investigando el conflicto “nunca había visto los niveles actuales de deshumanización” como “los que estamos presenciando”, lo que conduce a crímenes contra la humanidad. Y aseguró que “la paz es posible” y que se ha firmado en “otros sitios con mayor destrucción”.

Este investigador detalló que aunque desde 2011 el problema palestino “parecía enterrado” se trata de una “situación no resuelta” que ha estallado en 25 días, que es “como si hubieran pasado meses”. Amirah explicó los “acuerdos de Abraham” que Israel estaba firmando con el mundo árabe que “no han servido para nada” tras un ataque “inesperado y por sorpresa” de Hamás.

El investigador aludió a las causas del extremismo. “Uno no nace extremista”, sostuvo, pero si “se dan las condiciones para que un conflicto se pudra” se generan. “En Gaza no hay a dónde huir”, lamentó. “El mundo ha fallado, no solo al pueblo palestino sino también al israelí, ya que todos tienen miedo a que puedan ser atacados”, sostuvo.

Por su parte, Sonia Sánchez, una de las mayores expertas en Israel que hay en España, enfatizó el “error” del primer ministro Benjamín Netanyahu por “juzgar de manera equivocada a Hamás”. Así, sostuvo que “durante años” la “narrativa” del gobierno de Israel es que Hamás “era un actor más”, y que la estrategia de “tensionar-distensionar” funcionaría, pero “esto se ha demostrado erróneo” ante la “lógica de la resistencia palestina”.

“Lo que ha ocurrido es un síntoma del agotamiento de un modelo”, ha asegurado, aquel de “cómo Israel se ve a sí mismo”. Es decir, “un estado que combinaba lo judío con lo democrático” y que ahora prioriza lo judío sobre lo democrático.

Sánchez relató cómo era el estado de la opinión pública israelí, en la que se piensa en “el uso de la fuerza militar como disuasoria” y en que “la población podía vivir de espaldas a la ocupación”. Ambas cosas se han caído, dijo. También describió la polémica llegada de Netanyahu al gobierno, las leyes existenciales que ha querido aprobar, las protestas ciudadanas y las tensiones regionales e internacionales, como causas también que explican el conflicto.

Sobre el futuro, Sonia Sánchez aludió a que “los escenarios están muy abiertos” y que “donde soy pesimista es en el liderazgo, algo fundamental”, que asegura que no ve en la actualidad, como en el pasado ocurrió con Arafat o Isaac Rabin, que estuvieron muy cerca de firmar la paz.