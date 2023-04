Dos décadas de guerras tras el objetivo de Gervasio Sánchez

Gervasio Sánchez lleva 40 años cubriendo guerras como periodista. Hace justo la mitad de ese tiempo estaba en Irak, durante la invasión de Estados Unidos. Y hace poco acaba de llegar de Ucrania, donde como en estos 20 y 40 años hay conflictos armados, hombres y mujeres que mueren, niños que se quedan huérfanos, ciudades que son destruidas y la humanidad fracasa un poco más.

Sánchez fue uno de los primeros galardonados con el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, un periodista que murió precisamente en Irak hace ahora 20 años y con quien compartió cobertura informativa. Esa guerra era parecida y diferente a las actuales. Los conflictos armados, en esencia, siguen siendo muy parecidos, con muertos, con destrucción, con desolación. Pero el trabajo de los periodistas ha cambiado. Y eso es lo que Sánchez ha contado gracias a que la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba ha creado un seminario permanente de periodismo en zona de conflicto con el nombre del periodista Julio Anguita Parrado.

“Hace años dejé de contar grandes historias por la falta de conexión”, explicaba Sánchez. “Lo que ha cambiado fundamentalmente” en estos 20 años “son las las comunicaciones. Hoy día es mucho más fácil comunicar que no significa que sea más fácil informar. La tecnología te permite incluso en países en guerra trabajar con comodidad”, ha señalado, al tiempo que ha detallado que “el caso de Ucrania es evidente. No se han caído las transmisiones. Se puede casi transmitir más rápidamente desde Ucrania a España que desde Zaragoza o desde aquí”.

No obstante, “el hecho de que sea tan fácil transmitir hace que los ejércitos y las personas encargadas de la seguridad de un país van más en serio con la censura”, ha advertido. “Y hacen lo posible y lo imposible para que sea mucho más difícil informar y que no puedas llegar a zonas donde hace 20 o 30 años bastante más fácil acceder”. Así, explicó el caso de Irak, donde los periodistas tenían bastante libertad de movimiento. “Con la advertencia de las noches” y el riesgo al “gatillo fácil” de los soldados que en situaciones de tensión “disparan primero y luego preguntan”. Ahora, ha asegurado, esa libertad de movimiento es mucho más complicada.

Censura ucraniana

Sánchez no ha estado en el lado ruso, donde tiene colegas informando desde Moscú. “Tengo la total certeza de que está siendo muy difícil trabajar desde ese lado”, aseguró, “pero yo sé que he informado desde el lado ucraniano y es muy complicado trabajar donde la censura lo riega todo, prácticamente y donde lo que quieren es que de alguna forma los periodistas seamos sus propagandistas”, advirtió. Además, señaló que los periodistas que se salen del guion oficial se encuentran con “muchas trabas”. “De hecho está siendo muy difícil informar desde la primera línea de combate porque hay que acceder con permisos”, condenó.

¿Y cómo han cambiado las cosas para los periodistas de guerra en 20 años de profesión? “Las cosas no han mejorado”, ha asegurado Gervasio Sánchez. “Sigue siendo muy complicado en medios de comunicación que siempre se resisten a invertir en el periodismo internacional. Hoy con la excusa de que estamos en crisis y ayer cuando se ganaba un montón de dinero con la excusa de que no interesaba”, ha lamentado el periodista. “Son excusas que contradicen lo que deben ser los medios de comunicación, que es acercar al público lo que pasa no solamente al lado de su casa sino también a miles de kilómetros”. “En el caso de Ucrania que es un conflicto muy caro de cubrir porque los gastos están muy disparados en lo que se refiere a traductores. productores. conductores. pues hace que todavía sea pues digamos más justificable no cubrir el conflicto o cubrir conflicto durante unos cuantos días porque es una guerra cara”, aseguró. “Pero sigo insistiendo que cuando los medios de comunicación españoles ganaban mucho dinero que también hubo una época boyante y una época grandes alegrías económicas también hacían exactamente lo mismo”, concluyó.

Cuestionado sobre quién y por qué se apaga informativamente una guerra, Gervasio Sánchez ha puesto varios ejemplos de los intereses que hay detrás de poner el foco o quitarlo sobre un conflicto. “Desde 2014 hasta 2022 se ha dado muy poca cobertura al conflicto de Ucrania, pero desde que tenemos una crisis energética que nos ha afectado de primera mano, damos especial cobertura a este conflicto, mientras que ya no se habla de Afganistán, por ejemplo”. Sánchez ha denunciado la hipocresía a este respecto: “la Unión Europea es la mayor exportadora de armas ligeras del mundo, y la guerra se hace con esto, no con el gran armamento”. “En Europa ya se estaban calculando los beneficios de la guerra de Ucrania desde el minuto uno, así como lo de la posguerra”, ha concluido.

Gervasio Sánchez ha finalizado indicando que, en todas las guerras, los que las sufren desconocen el porqué del conflicto. “Esa es la triste conclusión a la que he llegado después de casi cuarenta años en esto: en una guerra es muy difícil encontrar la verdad; por eso, cuando dudo, me acerco a las víctimas civiles, las verdades víctimas incuestionables de los conflictos, y ahí es donde más cerca estoy de la verdad”.

El seminario

El objetivo de este seminario es crear un foro de encuentro y de análisis de los conflictos bélicos que asolan el mundo actual y de cómo son abordados informativamente por los medios de comunicación. Las actividades se desarrollarán con periodicidad anual enmarcadas en el contexto del Premio Julio Anguita Parrado que cada año se entrega el 7 de abril, coincidiendo con el aniversario de la muerte del periodista cordobés. Igualmente, en cada una de las sesiones que se programen está previsto contar con la participación de periodistas reconocidos con este premio desde 2007, integrantes del jurado en sus diferentes convocatorias o especialistas de reconocido prestigio en conflictos internacionales.

El seminario arrancará el próximo 13 de abril con la intervención del periodista cordobés, Gervasio Sánchez, Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado 2011, que pronunciará la conferencia titulada “Periodismo y conflictos: veinte años de guerras. De Irak a Ucrania”. La charla tendrá lugar a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Rectorado.

La Universidad de Córdoba ha estado vinculada al Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado desde su creación en 2007 por el Sindicato de Periodistas de Andalucía para reconocer la labor de los profesionales de la información en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Este año, cuando se cumple el veinte aniversario del fallecimiento de Anguita Parrado, desde la Universidad de Córdoba y el SPA“ se quiere reforzar la visibilidad no solo del premio sino de los objetivos que persigue a través de la creación de este seminario y la publicación de un libro que resuma la trayectoria del premio desde su creación y reúna las voces de los 16 profesionales de la información galardonados hasta la fecha, además de recordar la figura periodística de Julio Anguita Parrado”.

Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba

La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos fue creada en 2006 fruto del convenio suscrito por la Universidad de Córdoba y la UNESCO en el marco del programa UNITWIN/Cátedras UNESCO con el objetivo de reforzar la cooperación Internacional entre las instituciones y los programas de educación superior a través del intercambio y la constitución de redes, de modo que se favoreciera la solidaridad académica, especialmente con los países en desarrollo.

Desde su creación, ha actuado como foro de formación e investigación destinado especialmente a los ámbitos académicos, profesionales y sociales para el análisis de las situaciones de conflicto que puedan surgir y aportar los valores del diálogo y cultura de la paz como elementos indispensables para entender el mundo actual.