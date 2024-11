Una apuesta por “eliminar todos los obstáculos” que impiden la igualdad en el deporte

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado esta tarde, en la clausura de la jornada ‘Desigualdades y medidas para la igualdad efectiva de las deportistas de alta competición en España’, que “es necesario situar en la agenda pública la igualdad en el deporte y trabajar en la dirección de eliminar todos los obstáculos que impiden la igualdad real de oportunidades”.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, y la Universidad de Córdoba, busca poner de manifiesto la brecha de género existente en el deporte de alta competición y reflexionar sobre las posibles medidas efectivas y buenas prácticas que ayuden a avanzar hacia la igualdad en este ámbito.

En su intervención, Redondo ha detallado que, en primer lugar, hay que identificar con datos dónde están los problemas de las deportistas, “que tienen que ver con la falta de oportunidades, la discriminación salarial, las condiciones laborales tan diferentes”, con el objetivo de “trabajar para que esas brechas puedan ser superadas”.

“Los problemas en el deporte son los mismos que sufren las mujeres en su vida diaria, lógicamente con características propias”, ha explicado la ministra, que ha insistido en que estos problemas “comparten la esencia de una sociedad que apuesta por la igualdad pero que sigue anclada en un sistema muy machista y patriarcal”.

La ministra ha puesto en valor la oportunidad de debate que ofrecen jornadas como la de hoy, “especialmente en un momento de encrucijada política, con el riego de marcha atrás real”.

En este sentido, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha destacado la necesidad de encuentros como el celebrado en Córdoba porque “la igualdad en el deporte no es solo una cuestión de justicia, sino también de progreso social”. “Necesitamos un cambio profundo y estructural que permita a todas las personas, independientemente de su género, acceder al deporte y desarrollarse en él bajo las mismas condiciones. Estamos aquí hoy, trabajando conjuntamente, para lograr que ese cambio sea una realidad”, ha destacado.

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres ha puesto el foco en los distintos niveles en los que deben desplegarse acciones para combatir la desigualdad en el ámbito deportivo: desde centros educativos hasta espacios tanto de deporte de élite y como de actividad física cotidiana. “Debemos pensar en la relación que tienen las mujeres con sus cuerpos a través de la práctica deportiva, como una herramienta fundamental para asegurar su derecho a la salud, tanto física como mental”, ha señalado Hernández.

Discriminación y sesgos de género

Durante la jornada, profesionales y expertas del sector como Lourdes Mohedano, ex olímpica de gimnasia rítmica; María José Rienda, ex campeona del mundo de esquí; Lucila Pascua, ex medallista olímpica de baloncesto; y Aauri Bokesa, ex atleta internacional, han reflexionado sobre la discriminación y los sesgos de género a los que se han enfrentado durante sus carreras profesionales.

El encuentro también ha puesto el foco en buenas prácticas e iniciativas que se están realizando para trabajar la igualdad en el deporte desde la infancia y la juventud, como el proyecto ‘Charlas de vestuario’ de la Fundación Iniciativa Social y ‘FutboLISTAS’. En la cita también han tenido cabida el periodismo y el asociacionismo como agentes que, no siendo estrictamente deportivos, juegan un papel fundamental en la consecución de una alta competición española igualitaria.

50 medidas para combatir el machismo en el deporte español

Con motivo del encuentro, los investigadores y doctores David Moscoso Sánchez y María Martín Rodríguez han presentado el estudio “Desigualdades de las deportistas de alta competición en España y medidas para la igualdad efectiva”. La investigación, impulsada por el Instituto de las Mujeres en colaboración con la Universidad de Córdoba, analiza las principales desigualdades en la práctica deportiva y propone un paquete de 50 recomendaciones dirigidas a administraciones públicas, federaciones, clubes deportivos y medios de comunicación para la implementación de medidas de igualdad de género efectivas en el sistema deportivo español.

Entre sus principales resultados, el estudio pone de manifiesto la masculinización y el androcentrismo de las estructuras deportivas, la precarización y desregularización del mercado deportivo profesional femenino, la escasa presencia de este en los medios de comunicación, así como las implicaciones que todas estas circunstancias tienen en las posibilidades de patrocinio y esponsorización.

La investigación está disponible para su consulta en la página web del Instituto de las Mujeres.