Más de 500 alumnos internacionales eligen Córdoba y su Universidad para continuar sus estudios

La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado este miércoles la bienvenida a la ciudad y a la institución académica a parte de los 525 alumnos internacionales, pertenecientes principalmente al programa Erasmus, que este año han decidido estudiar en la capital. Este evento, conocido como Welcome Day, estaba programado para la semana pasada, pero fue suspendido debido al día de luto oficial decretado por la UCO tras el fallecimiento de Álvaro Prieto, quien había iniciado este curso los estudios de Ingeniería Mecánica en esta entidad pública.

La vicerrectora de Internacionalización de la UCO, Luna Santos, ha reconocido que esta jornada de convivencia es una de las más importantes del año, ya que la Universidad acerca a los estudiantes, también, un poquito de la cultura y la gastronomía cordobesas. A ellas ya se ha acercado Ana, una joven rumana que ha elegido la UCO para estudiar el Máster Universitario en Gestión Ambiental y Biodiversidad. Afirma que se descantó por estudiar en esta universidad por tres motivos: por la “variedad de asignaturas” que le ofrecía, por su deseo de estudiar español y porque, sencillamente, “es España”.

En una atención a Cordópolis, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha vuelto a agradecer a Europa el impulso del Programa Erasmus, que ha conseguido “crear marca y que la sociedad europea se sienta partícipe dentro de un proyecto común”. Cada año, tanto este programa como el resto de movilidad internacional son un éxito para la entidad universitaria. A lo largo del año se incorporarán 525 alumnos extranjeros, procedentes principalmente de Italia (186), Francia (74) y Alemania (62). El resto de estudiantes vendrán de Polonia (48), Reino Unido (26), Bélgica (14), Rumanía (12), Portugal (diez), Turquía y Hungría (ocho), Hungría (seis), Eslovaquia y Benín (cinco), Ucrania, Moldavia y México (cuatro); Países Bajos, Níger, Azerbaiyán, Angola, Chile, Colombia y Corea (tres); Austria, Bulgaria, Finlandia, Lituania, Bosnia Herzegovina, Armenia, Argentina, EEUU, Japón y Taiwán (dos); y Dinamarca, Montenegro, Irán, Georgia, Filipinas, Canadá, Kazajistán y Uruguay (uno).

El acto de bienvenida ha tenido lugar en el Salón Juan XXIII del Campus de Rabanales y ha comenzado con un vídeo en el que la UCO ha mostrado a los estudiantes los monumentos y enclaves más destacados de la ciudad, como la Mezquita-Catedral, el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, las Caballerizas Reales, los Patios y facultades como la de Filosofía y Letras. Será ahí donde Giacopo, un alumno italiano, continúe este año con sus estudios de Filosofía. Hacer su erasmus en Córdoba fue su primera opción, movida además por las credenciales que la ciudad califal presenta en esta rama del conocimiento gracias a las figuras de Séneca, Maimónides o Averroes.

Tras la proyección del vídeo, la vicerrectora Santos, el director general de Internacionalización y Programas de Movilidad, Javier Ávila; y la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la UCO, Alejandra Gordón, les han dado una caluroso discurso de bienvenida, alentándoles a disfrutar al máximo de esta experiencia que, para unos, será de todo un año.

La parte lúdica del evento, como ya ocurriera durante el pasado curso, ha consistido en una actuación flamenca organizada por la Cátedra de Flamencología y que ha contado con la participación del guitarrista José Tomás Jiménez, el cantaor Miguel del Pino y el bailaor Rafael del Pino Keko. Los tres artistas han ofrecido todo un recital que ha arrancado los aplausos de todo el estudiantado, móvil en mano para inmortalizar el momento. Incluir este tipo de espectáculos en la bienvenida a los alumnos internacionales responde a otro de los objetivos de la UCO, que no es otro que conseguir que se sumerjan en las culturas cordobesa y andaluza. “No se valora lo que no se conoce y un espectáculo flamenco es solo una muestra de lo que tenemos y de su valor, que fue reconocido por la Unesco, ”ha recordado el rector. Debido a las inclemencias meteorológicas, el acto ha finalizado con un cóctel de fraternización en el Aula Magna del Campus de Rabanales.

