Halloween con Terrifier

Llega la noche más terrorífica del año. Y seguramente, una de las más esperadas para los amantes del cine de género, en gran medida por la enorme cantidad de estrenos que se producen, tanto en salas como en plataformas. El séptimo arte afronta un 31 de octubre por todo lo alto, y que servirá para inaugurar un fin de semana cargado de nombres que esperan ser auténticos bombazos de taquilla. Y sin duda alguna, la noche de Halloween tendrá un nombre propio este 2024, pues regresa la tercera entrega de la franquicia de Terrifier.

Damien Leone vuelve a dirigir una nueva masacre de este universo que lleva aterrorizando al público desde inicios de la pasada década, a través de un personaje que se ha hecho viral por su capacidad para inquietar en cada escena en la que aparece, y a través de un guion cargado de momentos violentos y de auténtico gore. Una película no apta para aquellas personas sensibles a la sangre. David Howard Thornton (Terrifier) vuelve a encarnar al payaso más terrorífico del cine desde It, en un reparto donde le acompañan Lauren LaVera (The Well), calificada ya como la musa del gore moderno, junto al conocido luchador de WWE Chris Jericho (Jay y Bob el silencioso: El reboot) o Margaret Anne Florence (El irlandés).

En esta ocasión, el payaso Art se dispone a desatar el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena.

Clint Eastwood (Gran Torino) vuelve a escena a sus 94 años para embarcarse en un nuevo drama judicial de la mano de Jurado Nº 2, una muestra más de ese afán del cineasta californiano de realzar y dar valor a esas historias de personas corrientes que se levantan contra el sistema para hacer lo correcto. El reparto lo encabeza Nicholas Hoult (Mad Max: Furia en la carretera), aunque en el mismo aparecen igualmente otras figuras de la talla de Toni Collette (El sexto sentido), J.K. Simmons (Whiplash) o Kiefer Sutherland (Última llamada).

El guion, escrito por Jonathan Abrams, cuenta la historia de Justin Kemp, un hombre de familia que, mientras forma parte de un jurado en un juicio por asesinato de alto perfil, se encuentra luchando con un serio dilema moral... uno que podría utilizar para influir en el veredicto del jurado y potencialmente condenar (o liberar) al asesino acusado.

Una de las obras más esperadas en lo que al cine español se refiere, pues en la misma se unen seguramente el director y el actor con más potencial en la industria nacional del momento. Rodrigo Cortés (Buried) afronta su sexto largometraje con Mario Casas (Grupo 7) como protagonista de Escape, una obra guionizada por él mismo, basada en una novela de Enrique Rubio y que ha sido bautizada (y producida) nada menos que por Martin Scorsese. Los ingredientes no pueden ser mejores.

En el elenco de intérpretes aprecen un sinfín de figuras principales del cine español, tales como Anna Castillo (La llamada), Guillermo Toledo (Crimen Ferpecto), Josep Maria Pou (El Reino), Blanca Portillo (Maixabel) o José Sacristán (Magical Girl).

N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. No quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. Sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?

Y es que este 31 de octubre habrá mucho cine español. Por ejemplo, con Salve María, un thriller dirigido por Mar Coll (Matar al padre) e interpretado por Laura Weissmahr (La ofrenda), Oriol Pla (Truman) o Giannina Fruttero (Smiley). Coll cuenta la historia de María, una joven escritora que acaba de ser madre, quien se topa con la noticia de un suceso estremecedor: una mujer francesa ha ahogado a sus gemelos de 10 meses en la bañera. María se obsesiona con la infanticida, ¿por qué los mató? A partir de ese momento, la sombra del infanticidio la acechará como una vertiginosa posibilidad.

También habrá comedia en clave nacional con Yo no soy esa, el nuevo largometraje de María Ripoll (Ahora o nunca). El guion se adentra en la vida de Susana, quien despierta tras 20 años en coma. Ahora es una adolescente en un cuerpo de señora en pleno siglo XXI. Susana tendrá que manejarse en un mundo en el que nada le es familiar y tendrá que aprender a vivir en él. Verónica Echegui (Yo soy la Juani), Daniel Grao (Julieta) o Adam Jezierski (Física o química) conforman el reparto.

Pasamos al drama en clave estadounidense con Anora, obra que lleva el sello de Sean Baker (The Florida Project), quien cuenta en el elenco con Mikey Madison (Érase una vez en... Hollywood), Mark Eydelshteyn (The Monastery) o Yuriy Borisov (AK-47). Anora es una joven prostituta de Brooklyn, que tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

Finalmente, los más pequeños también tendrán cabida con la película de animación Elli y el equipo de monstruos, codirigida por Piet De Rycker (La estrella de Laura) y Jesper Møller (Astérix y los vikingos). Cuando Elli, una pequeña fantasma sin hogar, llama a la puerta de los excéntricos residentes de un tren fantasma en busca de un lugar al que pertenecer, Elli atrae accidentalmente la atención del “mundo exterior” y debe formar equipo con el variopinto grupo de monstruos en una loca búsqueda para salvar no sólo el futuro del tren fantasma, sino también su única oportunidad de tener por fin una familia.

