José Recio: “El Córdoba CF es el sitio perfecto para mí”

Tener experiencia en este deporte es un grado y, de hecho, estos perfiles cotizan a la alta, sobre todo en las categorías que están en el límite del fútbol profesional, como es el caso del Córdoba CF. La escuadra blanquiverde tratará esta temporada de subir a Segunda División, ya sea vía directa ocupando la primera plaza del Grupo II o por la promoción, pero lo intentará después de realizar una profunda remodelación tanto en los despachos como en el vestuario. Tanto es así que el técnico Iván Ania tendrá a su disposición para la primera jornada regular ante el Ibiza de este mismo domingo a un total de diez fichajes, entre los que resalta la figura de un futbolista que hace once años estaba clasificándose a Champions League con el equipo de su tierra.

José Luis García del Pozo (Málaga, 1991), más conocido como Recio, comenzó a dar patadas a un esférico cuando tenía poco uso de razón. El Colegio San Estanislao de Kostka ubicado en El Palo fue las instalaciones escogidas por su figura tanto para sus estudios como para su principal hobbie que poco a poco se convirtió en su profesión. De primeras, el jugador andaluz solo quería jugar con sus amigos, pero su calidad era tal que el Málaga CF pronto lo quiso reclutar, primeramente sin éxito, aunque, cuando tenía diez años, decidió que era una oportunidad única para defender los colores propios de la entidad malaguista.

A partir de aquí, Recio fue escalando categorías vistiendo la zamarra del Málaga CF hasta que Pellegrini decidió con tan solo ver un partido del filial que este jugador debía estar en el primer equipo e incluso a pesar de su edad, ya que tenía solamente 19 años. Aun así, el vértigo no fue un problema para un futbolista que acumuló once temporadas en Primera División entre el propio Málaga CF, Leganés e Éibar, además de una campaña en Segunda y media en la competición chipriota de la mano del Apollon Limassol. Aun así y después de estar libre desde el pasado mes de enero, José Luis aterriza en Córdoba en busca de dotar al vestuario blanquiverde de su experiencia e intentar ser un fijo para Iván Ania desde este mismo domingo ante el Ibiza.

PREGUNTA. Vienes a Córdoba después de medio año en el extranjero. Imagino que aliviado de estar en tu tierra, en Andalucía.

RESPUESTA. Cuando vuelvo de Chipre, lo primero que quería era estar en casa, en Málaga. Tuve alguna opción las semanas siguientes de haber vuelto a salir fuera, tenía a varios equipos en Segunda, en una situación complicada. Mi cabeza me pedía parar, me pedía pensar, me pedía disfrutar de mis hijos, de mi familia. De ahí viene el venir a casa. Encontrar un sitio como Córdoba, también en Andalucía, cerca de casa, una plaza como esta, pues es motivo de alegría y en cuanto tuve la oportunidad y en cuanto se dio no me lo pensé porque lo que quería era esto.

P. Es la segunda vez que has estado libre como tal después de estar en un equipo y esta vez ha sido más tiempo. ¿Cómo has pasado a nivel mental estos meses?

R. Pues es difícil, sobre todo para mi mujer y para la gente que tengo más cerca. Yo llevaba once años a nivel profesional y quedaba libre en el Leganés. Es complicado porque tenía el objetivo de que llegase julio para la pretemporada y llegar bien, con esa motivación y con ganas de empezar, pero llegó el 12 o 13 de agosto y ver que no tenía equipo pues mentalmente era complicado, sobre todo si no estás acostumbrado como era mi caso. Entonces, ese primer año es verdad que me costó cuando se iba acercando el final del mes de julio y agosto. Surgió la oportunidad de salir al extranjero, quería probar una experiencia nueva y allí que me fui.

Manuel Pellegrini apostó por mí y le debo mucho

P. Todo futbolista tiene sus inicios, pero, ¿cómo fueron los inicios de José Recio?

R. Pues recuerdos muy bonitos porque pasas del filial del Málaga que estaba en Tercera División, jugué un partido en Tercera y al jueves estoy con el primer equipo en Primera División. Fue muy rápido todo. No tuve un proceso de ir poco a poco e ir entrando. No. El club fichó a Pellegrini de entrenador y él lo que quería es que yo subiese al primer equipo para participar. Me puso de titular a los tres días. Como siempre se dice, lo difícil no es debutar, es mantenerte. Tuve la oportunidad de mantenerme, hacer un buen año y luego pues continuar con una carrera que gracias a Dios pues está pudiendo ser larga.

P. ¿Cómo recibiste la llamada del primer equipo y qué sentiste?

R. Terminé el partido el domingo y el entrenador del filial me dijo que Pellegrini, que había fichado dos o tres días antes, que había venido a ver el partido, que quería que el jueves estuviera con el primer equipo en Copa del Rey. Al principio pues una ilusión tremenda. Se lo comentas a tus padres y es que era mi sueño desde que entré al Málaga. Quería algún día debutar con el primer equipo y la verdad es que salió todo muy bien. Además del debut pues ganamos, pude hacer un gran año. Salió todo redondo y todos los recuerdos que tengo de aquel año son recuerdos muy bonitos.

P. ¿Qué significa para ti Pellegrini?

R. Pues mucho porque al final al entrenador que apuesta por ti o el que te da la oportunidad de debutar pues le debes mucho. Tu te tienes que mantener también, tienes que hacer muchas cosas para no perderte porque he tenido muchos ejemplos de compañeros que han llegado a debutar o han llegado a jugar diez o quince partidos y después pues no han continuado. Ese primer entrenador que te da la primera oportunidad pues siempre es para tenerle un gran cariño, un gran recuerdo y siempre que he coincidido con él por Málaga pues yo siempre le demuestro ese cariño porque se lo tengo que tener. Darle las gracias por haberme dado esa oportunidad.

P. Entraste con tan solo diez años en la cantera del Málaga y ya desde entonces tuvieron que ver algo especial en ti.

R. Yo empecé a jugar en el equipo de mi barrio, en El Palo, en el Colegio San Estanislao de Kostka. Fue difícil porque con ocho años ya me quería fichar el Málaga, fui y le dije a mi padre que no porque yo quería estar con mis amigos en el equipo del barrio, de mi colegio. Quería seguir allí. Eché el año allí y cuando ya tenía nueve para diez pues me volvió a contactar el Málaga, fui de nuevo y ya ahí me quedé. Al principio pues cuesta porque eres pequeño y cambian muchas cosas, pero después, a la larga, he disfrutado muchísimo. Te vas a un equipo ganador donde vas a disfrutar mucho. A parte de mi debut como profesional, de esos años tengo unos recuerdos preciosos y muy bonitos de todo lo que he podido disfrutar.

Pude ir al Madrid y al Villarreal, pero decidí no moverme del Málaga

P. Además, la exigencia es máxima.

R. Muchísima. Nosotros fuimos una generación muy buena. Nosotros quedamos terceros en Brunete, que creo que es la mejor clasificación que ha conseguido el Málaga. Al final he ganado Campeonatos de Andalucía, Campeonatos Locales... Cuando entras en un club como este tienes que aprender a competir, aprender a ganar, aprender a ser mejor que el contrario en todos los fines de semana. Al final aprender compitiendo porque ahora hay muchas escuelas que te exigen más o menos pero también hay otras que aprender entrenando y que tienen esa paciencia. En el Málaga es distinto porque ahí tenías que aprender a entrenar para ganar. Eso me vino bien para saber lo que es competir desde bien pequeño.

P. En el caso del Málaga, Betis, Sevilla... En esas canteras es una forma de vida. Te enseña a vivir bajo sus colores.

R. Sí. Por eso cuando uno entra, ve al primer equipo algo muy lejano pero su sueño siempre es el poder debutar. Son canteras que sacan muchos jugadores, siempre tienes esa ilusión pero también ves como hay jugadores que se quedan también. Yo iba siguiendo, aunque sabes que algún año te toca a ti el no estar bien y que el Málaga no cuente contigo. Esa exigencia me hizo bien. Era disfrutándolo porque mis padres también me han apoyado muchísimo y muchas cosas se las debo a mis padres como el no presionar como hoy en día pasan muchos niños. El camino que hice ha sido muy bonito.

P. Tú eres padre y lo has sufrido como futbolista, ¿qué le dirías a un padre que presiona demasiado a un niño por jugar a fútbol?

R. Ahora mismo lo estoy experimentando ya que mi niño va a entrar ahora a los benjamines del Málaga. Me cuesta ver padres que piensan que sus niños con ocho o nueve años van a ser profesionales, que les va a quitar de trabajar en un futuro y deberían tener muchas más paciencia, dejar a sus hijos disfrutar porque al final hay niños que se acaban aburriendo del fútbol por tal de no escuchar a su padre o por la misma presión que le mete. Lo que le digo a mi niño es que sobre todo tiene que disfrutar. Yo le doy a elegir para saber donde quiere jugar, con los amigos o con quién. Si va progresando y va siendo bueno, pues cuando tenga trece o catorce años pues ya se verá, pero con niños tan pequeños tienen que disfrutar.

P. Deberían aprender jugando.

R. Jugando y divirtiéndose. Exigir a niños de ocho o nueve años tanto es malo. Hay niños que saben llevarlo como en mi caso me vino bien pero hay otros niños que no. Hay niños que esa presión o el ganar todas las semanas pues no saben llevarlo y se acaban aburriendo. Si tienen que llevar esa presión pues que sea por parte del entrenador o del club pero que no de padres porque hoy en día están haciendo muy mal al fútbol base.

Te crees el rey con 19 años y en Primera División

P. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías llegar al fútbol profesional?

R. Pues cuando entré en juveniles con 16 años. Ese primer año fue muy bueno por mi parte y fue cuando me vi con esa capacidad. Me acuerdo que ya se hablaba en periódicos de Málaga de que venían jugadores de abajo, entre ellos yo, que podían llegar al primer equipo. Me lo empecé a creer ahí poco a poco, siempre fuerte mentalmente porque como no seas así es complicado. Ese año fue el que ya vi que era factible que llegase esa oportunidad.

P. ¿Te llamaron a la puerta otros equipos?

R. Sí. Tuve la posibilidad de ir al Villarreal en juveniles y no me quise ir. En alevines cuando ganamos Campeonatos de Andalucía, de España y quedamos terceros en Brunetes, pues me llamó el Real Madrid que querían que fuese cuando tenía diez u once años y decidí que no quería moverme de Málaga. Yo soy una persona muy familiar, que disfruta mucho de estar con la familia y los amigos y nunca di ese paso. No me arrepiento porque continué en el Málaga toda mi vida y tuve la posibilidad de hacer una carrera en Primera División. Si me hubiera ido al Real Madrid o al Villarreal en juveniles pues a lo mejor hubiera dado un paso ese momento pero a la larga no hubiera sido tan bueno.

P. Llegaste al primer equipo del Málaga y te consolidaste con solo 19 años.

R. Sí. El primer año fue muy bueno. Meto el gol que nos da la salvación en San Mamés, tuvo mucha repercusión. Cuesta mucho manejar eso mentalmente también te digo. Después al año siguiente me voy ese verano incluso al Mundial con España. Luego me costó la siguiente temporada porque estás en una nube y con 19 años es difícil, es complicado. Al siguiente año tuve que salir en Granada, hice un año y medio muy bueno allí también donde nos salvamos los dos años y jugué todo. Después volví a Málaga para ser un jugador importante y consolidarme. Ese año y medio en Granada fue muy importante en mi carrera porque después de ese buen año que tuve en Málaga me vino bien salir de mi ciudad, aislarme un poco de esa nube que vive uno pero que no es la realidad. Me vino muy bien para madurar mucho.

P. Se dice pronto que con tan solo 19 años estabas en Primera División. Eso tiene que ser muy difícil de controlar a nivel mental.

R. Y en el equipo de tu ciudad. El verte de un día para otro que eres una persona normal y que a los dos días eres una persona pública y que la gente te conoce, te crees el rey con 19 años. Asimilar todo eso es complicado. Yo lo hablo desde mi experiencia porque a veces hablamos de jugadores que se pierden, pero uno se tiene que ver en esa situación, siendo tan joven y teniéndolo todo en el equipo de tu ciudad. Ahí es donde tienes que rodearte de gente buena, de gente que te aporte, que te diga las cosas en el momento de que las haces mal y no de gente que te baila el agua todo el rato porque las tienes. Esas personas las están cuando empiezas en el mundo del fútbol y las tienes que elegir bien.

Clasificarnos para la Champions League fue un momento espectacular

P. Es que también pasaste de Tercera a Primera. Un salto muy grande.

R. Es un salto muy grande en todo. A nivel profesional y personal, a nivel de vida. De repente todo el mundo te conoce, te pide fotos... Asimilar todo eso de una semana para otra es muy complicado. Muy difícil. Y sobre todo en el equipo de tu ciudad.

P. En un momento de crecimiento brutal.

R. Sí. Justo en ese verano llegó Al-Thani y ese primer año que yo debuto teníamos un buen equipo, pero sufrimos. Acabamos en mitad de la tabla, pero faltando dos meses y medio para terminar la temporada íbamos penúltimos. Lo que pasa es que el equipo consiguió una buena racha en los últimos diez partidos, donde ganamos siete u ocho y al final con todos esos puntos acabamos en mitad de tabla, pero fue un año complicado y que al equipo le costó.

P. Acabasteis la temporada undécimos y a tan solo tres puntos de la permanencia.

R. Sí. Esa temporada fue la que bajó el Deportivo de La Coruña con 43 puntos y eso creo que no ha pasado nunca. Nosotros haríamos seis puntos por encima con 49, no mucho más, y el año que hacemos Champions League no sé si llegamos a 60 (la temporada anterior llegaron a los 46 y la de clasificación a competición europea sumaron 58). Fue un año de un nivel de puntos muy alto tanto por arriba como por abajo.

P. Después de esa salvación, llegó el año en el que os clasificasteis a Champions League. ¿Qué recuerdas de aquel año?

R. Tengo unos recuerdos muy bonitos. Es verdad que a nivel de minutos no participo tanto como el año anterior. Participo, pero no soy titular indiscutible como sí lo fui en la temporada pasada. A mi me daba igual. Disfruté mucho el ver al equipo de mi ciudad entre los cinco primeros durante todo el año y al final acabar la temporada recibiendo al Sporting de Gijón, ganar y metiéndonos en Champions League. Recuerdo que fue un momento espectacular tanto para mi como para mi familia y la ciudad, claro.

P. Compartías también posición con grandísimos jugadores.

R. Encima el míster retrasó a Santi Cazorla al mediocampo y ahí dije ya que no había posibilidades (risas). Al principio jugaba Toulalan siempre y ya después estábamos Camacho, Maresca o yo. Durante la mitad de temporada o cuando quedaban ya solo diez partidos, Cazorla se atrasó, empezó a jugar de pivote y la participación fue menor, pero es normal porque estás rodeado de jugadores de primerísimo nivel y se demostró porque el equipo quedó cuarto.

Javi Gracia ha sido el mejor entrenador táctico que he tenido

P. Al verano siguiente, intentas seguir en la plantilla hasta que en enero sales cedido al Granada.

R. Claro. Tengo la opción de salir a Zaragoza en verano con Manolo Jiménez, que hizo mucho hincapié en que vaya. Estoy a punto de salir, pero cuando voy ya a salir pues Pellegrini me dijo que no me fuese, que iba a tener minutos. Empezó la temporada, no recuerdo los partidos que jugué, pero en enero decido que quiero salir y tengo la oportunidad de ir a Granada. Cordero me llamó y fui para allá. Fue una de las mejores decisiones. De hecho el próximo año forcé nuevamente para irme otra vez a Granada porque me trataron muy bien y disfruté mucho.

P. Ahí te consolidaste como jugador de Primera División.

R. Sí. Ahí en un año y medio juego 50 partidos, además de ser jugador importante. Disfruté muchísimo, con cariño por parte de la afición y de toda la gente del club. Yo necesitaba eso. Me dieron lo que quería, cumplí en el campo y fue un año y medio que recuerdo de una manera especial.

P. De hecho volviste a Málaga para ser un jugador titular.

R. Sí. Vino Javi Gracia, que posiblemente haya sido el entrenador tácticamente mejor que he tenido. Aprendí muchísimo de él y tuvimos dos años muy buenos post Champions. Que eso es muy importante porque después de la Champions League pues se empiezan a ir jugadores, se va Pellegrini... Dejaron un espacio vacío pero vino Javi Gracia y esos dos años que hicimos fueron espectaculares con la plantilla que teníamos. Teníamos jugadores muy buenos, pero no eran los mismos que habían antes. Quedar dos años consecutivos en octava posición en Primera División pues la verdad es que fue un impulso muy grande y creo que hicimos dos años muy buenos.

P. ¿Y qué pasó en esa caída tanto a nivel institucional como deportiva?

R. Pues yo creo que fue a partir del descenso. Es verdad que cada año se iban tres o cuatro jugadores. No sé qué se hizo con el dinero de los traspasos porque se pagaron mucho dinero por varios jugadores porque se vendieron bien. El año de Juande Ramos que vino Michel al final de temporada pues quedamos muy bien también, décimos creo o algo así. El golpe fue duro por eso, no era un equipo que coqueteaba con el descenso. Nosotros éramos un equipo que pasamos de estar en la mitad de tabla a quedar últimos de un año para otro. Además, fuimos últimos haciendo una temporada desastrosa. Creo que una de las claves fue que ese verano se fueron cinco titulares y se quedó un vacío muy grande. Los refuerzos que se trajeron para suplir a estos titulares no fueron del mismo nivel y eran jugadores para nosotros muy importantes.

Es increíble que un club como el Málaga esté en Primera RFEF

P. Mantener un proyecto donde se te van todos los veranos cuatro o cinco titulares es muy complicado.

R. Es difícil. Pero nunca piensas que va a ocurrir un desastre como en aquel año. Es complicado porque casi todos los clubes son vendedores pero también tienes que saber sustituir a esos jugadores o con ese dinero aplicarlo en otras cosas. Se empezaron a hacer cosas mal fuera y dentro del campo y eso fue lo que pasó. Con el descenso, económicamente el club empezó a sufrir mas hasta a día de hoy que ha acabado con una cosa increíble y es que un club como el Málaga esté en Primera RFEF.

P. Si no me equivoco, la primera temporada del Málaga en Segunda División la empezaste con el equipo, pero antes de acabar el mercado te fuiste al Leganés.

R. Y yo no me quería ir de Málaga. Me pasó igual que cuando me quisieron el Real Madrid y el Villarreal. Yo estaba muy a gusto en Málaga y tuve una conversación con Muñiz ese verano, antes de empezar la Liga y salí muy contento de esa conversación. Vi que se podían hacer cosas bonitas ese año. Jugué los dos primeros partidos, los ganamos y el día antes de acabar el mercado pues había dos equipos de Primera que ponían dinero como eran el Leganés y el Alavés para que me fuese. Nosotros teníamos cuatro o cinco jugadores sin inscribir que habían fichado. El club económicamente estaba muy mal y cuando llega una oferta de dos millones de euros del Leganés para que me fuese pues Caminero en este caso me llama, me dice que por favor escuche la oferta porque era bueno para mí y para el club. Yo les digo que si son capaces de sacar ese dinero de otro sitio pues que yo no me quería ir. Él lo intentó y finalmente acabé aceptando. Al final, a parte de pensar en mí pues pensé en el club porque había una situación económica malísima porque como te digo habían fichado a cuatro o cinco jugadores, no podían inscribirlos y había un follón muy grande. Creo que en ese sentido ayudé.

P. ¿Qué crees que se hizo mal en esa transición de Primera a Segunda?

R. Creo que lo basaron todo a ascender en el primer año, a pesar de que sabían que no estaba bien económicamente el club. Al no ascender después de caer en el play off ante el Deportivo de La Coruña, pues se siguen yendo jugadores, yo ya me voy y no sé lo que pasa dentro, pero se veía desde fuera que eso iba cada vez a peor hasta que a día de hoy el club está intervenido judicialmente, ha tenido que entrar un administrador. A la espera de juicios para ver quién puede invertir en un futuro.

P. ¿Qué sentiste cuando ya se hizo oficial tu marcha a Leganés?

R. Pues fue un shock muy grande porque sabes que te estás yendo del club de tu vida. Cuando yo salgo al Granada sé que es en calidad de cedido y que voy a volver, pero cuando me voy a Leganés pues al principio me chocó mucho y me costó la adaptación. Después también disfruté de estar en un sitio donde pasas de una presión máxima a un sitio donde no sufría eso. Disfruto mucho más del día a día. En el Málaga era el capitán, era de allí y el día a día era de mucha presión porque tenías que demostrar todos los domingos, todos los entrenamientos. El primer año en Leganés estuve muy bien, el equipo estuvo muy bien y la verdad es que les agradezco mucho.

El Córdoba CF debe estar como mínimo en Segunda División

P. Se nota en tus palabras el cariño que le tienes al Málaga.

R. Sí. Al final es el club al que llegué con ocho o nueve años, el club de mi ciudad, el club donde más he aprendido y donde he pasado la mayor parte de mi carrera.

P. ¿Te gustaría volver?

R. Sí. Es una cosa que muchas veces he dicho. Evidentemente si el club de mi ciudad y el club al que quiero, si se da la posibilidad, pues me gustaría volver.

P. Primero en Córdoba cumplir con algo bonito.

R. Cuando tuve la opción de venir aquí, yo he venido a jugar aquí un año cuando estuvo en Primera el Córdoba y es un club que solo tienes que ver el estadio, la afición que tiene, que mete mucha gente, que es una plaza bonita, exigente. Es lo perfecto para mí. Tenía ganas de venir a un sitio parecido a lo que estaba acostumbrado en Málaga a nivel de ciudad, a nivel de gente, de personas, de club. Creo que es un sitio que, si se dan las cosas bien, se puede disfrutar.

P. Doce temporadas entre Primera y Segunda División, además de media en Chipre. Vienes como un jugador contrastado para gobernar el mediocampo del Córdoba CF.

R. Quiero demostrarlo. Tengo ganas de competir porque me encanta competir, me encanta jugar cada fin de semana y ojalá pueda ayudar al equipo fuera y dentro del campo y que se vea una buena imagen mía. El año es muy largo, van a haber momentos mejores y peores. Creo que hay que tener calma, los pies en el suelo e ir demostrando fin de semana a fin de semana si queremos ser un equipo protagonista y que pueda estar arriba.

P. Como hemos hablado fuera de micrófonos y antes de seguir con la actualidad del Córdoba CF, antes de llegar aquí estuviste media temporada en Chipre. ¿Cómo fue esta experiencia?

R. La verdad que difícil. Es un sitio que si vas con tu pareja o solo puedes disfrutar por el clima, por las playas o por la tranquilidad, pero cuando ya vas con niños que saben todo, que son grandes y que en el día a día les costó muchísimo la adaptación sobre todo porque no entendían el idioma y estaban solos todo el día. Entre que a ellos les costó y que a mi a nivel profesional también en el vestuario pues a mi me gusta estar de broma con los compañeros, con los utilleros o con los fisios, pues no tener eso hizo que me costara mucho. La barrera del idioma hizo mucho y de ahí viene todo lo que me costó. Además de que mis niños no se supieron adaptar.

P. Fue tu primera experiencia fuera de España y también tiene que ser bonito eso.

R. Sí. Conocimos rincones muy bonitos de la isla y es un sitio que si vas tomándotelo de una manera de disfrutar más con tu mujer, te vas allí, juegas en una Liga donde su nivel es inferior al de Segunda División y pues te tiras un años allí disfrutando. A mi me costó mucho por el tema de la familia y el día a día, pero quería probarlo, era una experiencia nueva para mí. Un cambio muy grande porque paso de España a Chipre, sin un país intermedio donde ir porque si antes vas a Grecia o a otro tipo de países pues el cambio no sería tan brusco. Pasar de Madrid a Limassol pues fue un cambio muy brusco.

El mercado de verano tiene que terminar cuando empieza la Liga

P. Ya te quedaste libre en enero de 2023 tras terminar tu vinculación con el Apoel Limassol. Estuviste siete meses entrenando con un entrenador personal. ¿Cómo fue a nivel psicológico estar medio año parado?

R. Los primeros tres meses muy bien porque necesitaba parar, necesitaba colocar de nuevo mi mente para ser feliz y ver felices a mis hijos. Lo conseguí. Les apunté a un colegio cerca de Málaga, los veía a ellos en el día a día volver a casa con amigos, riéndose, jugando... Eso hizo que yo fuera feliz y durante los tres primeros meses muy bien. A raíz que vas viendo que las ligas van terminando y que tú estás entrenando con la intención de volver porque yo tenía claro que quería seguir compitiendo pues ya empiezas a tener ese gusanillo. Conforme sigue pasando el tiempo pues ya te van entrando más ganas de empezar en algún equipo. Empezaron a ver opciones y todas eran de fuera otra vez. Eso sí que lo tenía claro. No quería volver a salir fuera. Luego a nivel mental estar fuerte, seguir entrenando hasta que se diese una opción. Se dio esta opción y la verdad que no me arrepiento de haber esperado porque siento que estoy en el sitio donde quería estar.

P. ¿Cómo se pone en contacto contigo el Córdoba CF?

R. Pues el representante me llama, me dice que hay interés por parte del club y del entrenador. Ya me llamó después Antonio y Juanito. Hablé con ellos dos, y sabía que no iba a haber ningún problema para venir aquí. Yo quería buscar o lo que buscaba desde que vine de Chipre era una estabilidad para mí y para mi familia. Creo que no hay mejor sitio que el Córdoba CF. Es un gran club, un proyecto bonito y creo que fue fácil elegir.

P. También te ha venido bien firmar con varias semanas de antelación para recuperar el tono físico.

R. Sí. No quería tampoco alargarlo mucho más. Cuando hablé con ellos, al día siguiente ya había decidido porque me gustaba la idea, me gustaba el proyecto y tenía tiempo durante estas tres semanas para prepararme, entrenar a nivel grupal, a tener mis minutos y llegar de la mejor manera posible al primer partido de Liga.

P. Llegas también a un club muy parecido al Málaga.

R. Creo que es lo más parecido a lo que yo he vivido en el Málaga. El Córdoba CF es un club que mínimo debe estar en Segunda División, en el fútbol profesional, pero eso se demuestra en el campo. Hay clubes en Primera RFEF que son muy históricos y que sean más cercanos a ese fútbol profesional, pero es que el fútbol te pone donde tienes que estar. El objetivo es hacerlo bien, intentar representar de la mejor manera a un club y a una afición como esta. En el futuro Dios dirá si somos capaces de estar arriba. La idea y antes de empezar la temporada es hacer un año bonito y que la gente se sienta identificada con el equipo.

P. ¿Cómo ves al equipo?

R. Muy bien. Creo que hay mucha gente joven, con mucha hambre, con muchas ganas de demostrar. Son chavales que no han tenido la oportunidad de jugar mucho en el fútbol profesional muchos de ellos y que tendrán ganas de reivindicarse, de demostrar y de hacer una carrera en el fútbol profesional. Tener gente con esa hambre siempre es bueno en una categoría como esta. Luego cumplimentarlo con gente con experiencia y que haya vivido situaciones en categorías superiores también es importante porque van a haber momentos buenos y malos. En esos momentos malos hay que tener una mezcla buena de este tipo de jugadores. No sé si vendrán más jugadores en este mercado pero creo que se puede hacer una buena plantilla.

P. Eso te iba a decir. También hay que esperar a que se cierre el mercado.

R. Eso ya es tarea de la dirección deportiva. Imagino que estarán mirando para reforzar alguna que otra posición, pero lo que yo he visto en los 25 días que llevo aquí es muy bueno. Tenemos que centrarnos en los que estamos hoy en día. Los que vayan o no vayan a venir no se sabe, así que los que estamos somos los que vamos a afrontar el partido del domingo y los que tenemos que intentar hacer las cosas bien.

Queremos que el equipo sea valiente

P. ¿Eres de los que opinan que el mercado tiene que terminar antes de que empiece la Liga?

R. Sí. No tiene sentido. Eso lo opina todo el mundo que esté metido en este mundillo del fútbol. Creo que se lleva haciendo toda la vida y no le veo un cambio, a no ser que haya clubes que se planten o que hagan algo, pero creo que no tiene mucho sentido. No tiene sentido que yo juegue los dos primeros partidos de la temporada con el Málaga y el 30 de agosto yo me tenga que ir al Leganés. El entrenador de ese año en el Málaga me tenía como una pieza clave y de repente no cuente conmigo a un día de que acabe el mercado cuando yo ya he jugado dos partidos de Liga y he hecho una pretemporada entera. Entonces, como mi caso pues se hará en muchos clubes y no tiene mucho sentido. Lo suyo sería que cuando empieza la Liga ya no puedes comprar ni vender jugadores.

P. Los jugadores que estáis en el Córdoba CF actualmente os enfrentáis este mismo domingo al Ibiza. Imagino que habrá ganas.

R. Sí, la verdad que muchas. Tengo ganas de jugar. Es un partido complicado. Dicen que el Ibiza puede ser el equipo con mayor presupuesto de toda la categoría pues empezamos bien (risas). A priori es un equipo que está diseñado para estar arriba, para intentar ascender a Segunda División no solo por jugadores sino que por presupuesto. Tengo ganas de ver lo que demuestra el equipo, de ver lo que somos capaces de hacer y si se puede comenzar con victoria pues mejor. A intentar empezar con buen pie, aunque sabiendo que el inicio es importante, pero el camino es muy largo. El año pasado lo vivisteis y ojalá podamos hacer las cosas bien y que tengamos buenas sensaciones para sumar los primeros tres puntos.

P. Es la primera vez que vas a jugar en Primera RFEF y en el tercer escalón del fútbol español en general.

R. Sí, claro. La Segunda División B no la toqué con el Málaga porque pasé de Tercera a Primera División. Es una experiencia nueva, voy a conocer campos nuevos también. Lo afronto de esa manera, con muchas ganas y mucha ilusión.

P. Vas a conocer campos, aunque también volverás a uno que te suena.

R. La Rosaleda. Precisamente me toca ir allí. Ya fui con el Leganés en Segunda División. Al igual que el Málaga hay varios equipos históricos en la categoría y equipos que están más cerca por afición, por historia, por ciudad, del fútbol profesional que de Primera RFEF.

P. Para la gente que no te conoce ni te ha visto durante la pretemporada, ¿qué crees que se pueden esperar de José Recio?

R. Pues espero jugar bien (risas). Soy un jugador que intento dar salida desde atrás al equipo, intento estar siempre bien posicionado tácticamente, intentaré darle esa dosis de experiencia al equipo. En la propuesta que tenemos con el míster de ser protagonistas con el balón, pues intentaré darle sentido al juego, dar salida desde atrás y de ser un equipo protagonista y que apriete arriba, siendo un equipo valiente. En pretemporada lo hemos hecho en fases de partido y ojalá lo volvamos a ser durante la temporada.

P. Para finalizar la entrevista y recurriendo a una pregunta que siempre suelo hacer, ¿dónde te ves en cinco años?

R. Es muy complicado. Lo que quiero es verme el año que viene con el Córdoba CF en Segunda División. Eso sería espectacular. Pero no lo sé, no tengo ni idea. He vivido la parte de estar siete meses parado, sufrir durante los dos últimos meses a nivel mental y echar de menos esto, que es lo que sé hacer y lo que me gusta. Ahora mismo marcarme un objetivo a cinco años es algo difícil. Lo único que pienso ahora mismo es en el día a día, en disfrutar y en competir el domingo, el domingo siguiente e intentar hacer un buen año.