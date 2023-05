'Salud al Día' y el Comité Olímpico Español, reconocidos en los Premios Calidad de la DO Baena

La Plaza del Castillo de Zuheros (Córdoba) será el enclave privilegiado donde se celebrará la XXIX edición de los 'Premios a la Calidad de la DO Baena', una gala donde serán premiados los mejores aceites de la denominación de origen, así como una serie de entidades protagonistas en la difusión y promoción del frutado 'oro verde', como es el caso del programa de Canal Sur 'Salud al Día' y el Comité Olímpico Español.

Así lo ha indicado la Denominación de Origen Baena en una nota en la que ha detallado que Roberto Sánchez, director del programa televisivo, y Carmelo Paniagua, presidente de la comisión de nutrición del COE, serán los encargados de recoger el reconocimiento.

Ese mismo día también se dará a conocer las cooperativas y almazaras que han obtenido premio en esta convocatoria. Se trata del secreto mejor guardado de la denominación de origen, una vez que ante notario se fallará el próximo día 18 de mayo.

El jurado lo ha presidido Javier Alcalá de la Moneda, presidente del Consejo Regulador, y como miembros del jurado han actuado Plácido Pascual, jefe de Panel del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba; Isabel Albás, primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y Marian Aguilar, delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico.

También han formado parte Francisco Carrillo (jefe del Panel Andaluz de Cata); Felipe Núñez de Prado (experto catador), Wenceslao Moreda, científico titular del Instituto de la Grasa, CSIC y jefe de Panel. Como secretario del jurado ha actuado, José Manuel Bajo, secretario general de la DO Baena.

Todos ellos han coincido en “el alto nivel de calidad los AOVE y en la compleja decisión” de tomar partido por las diferentes candidaturas en cada una de las categorías de Frutados Verdes, Frutados Verdes no amargos y Frutados Maduros.

Durante el evento también tendrá lugar un hermanamiento de la DO Baena con la denominación de origen protegida de Jabugo. Dos productos esenciales de la oferta gastronómica andaluza, faros que colocan a nuestras empresas en el mercado internacional. De esta manera, la entidad sigue apostando por unir lazos con las propuestas de calidad de otras entidades.

Así, ya se han establecidos alianzas de diferenciación con otras entidades como la DO de Jamón de los Pedroches, el queso Manchego o el arroz de Valencia, DO Ribera del Duero o DO Montilla-Moriles, entre otros.

Reconocimientos

'Salud al día' cumple 23 temporadas como espacio de referencia saludable en la parrilla de Canal Sur. Durante todo este tiempo ha sido reconocidos con más de 50 premios nacionales e internacionales por su vocación de servicio público orientado al bienestar general de la población. Roberto Sánchez, su director y presentador, es una de las caras mas conocidas de la radio televisión pública y ha elegido en varias ocasiones la DO Baena como símbolo de la dieta mediterránea a través de AOVE producido en los municipios de la DO.

Por su parte, el propósito compartid de aceites de oliva virgen, salud y deporte; la importancia del AOVE en la dieta del deportista de alto rendimiento y para la ciudadanía en general, también se valorará en esta edición. Con un gesto de abrazo a los valores olímpicos en forma de 'medalla de oro' al Comité Olímpico Español.

Se trata de una manera de agradecer cómo el organismo se ha implicado con el proyecto desde su presidente, Alejandro Blanco, a todo su equipo directivo y de comunicación, médicos y nutricionistas, deportistas olímpicos. Destacan las dos jornadas celebradas tanto en la sede del COE como en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, que fueron un éxito desde el punto de vista científico y de difusión.