El PSOE reclama a Bellido mejoras en acerados y nuevos aparcamientos en Huerta de la Reina

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha visitado el barrio Huerta de la Reina junto a representantes vecinales para comprobar in situ las carencias que le han trasladado relativas a infraestructuras urbanísticas, sobre todo en el mal estado y escasez de acerados ante la alta densidad de tráfico que sufre la zona, y la necesidad de nuevas bolsas de aparcamiento que fueron prometidas por el Gobierno local de Bellido, pero que no se han llevado a término.

Dobladez ha insistido en que Huerta de la Reina “es uno de los barrios que no tiene la atención necesaria del Consistorio y que persiste en carencias que no son atendidas, en concreto la mejora de infraestructuras urbanas en acerados para garantizar la seguridad de sus vecinos a la hora de poder andar debido al alto nivel de tráfico que tiene”. Además, ha retomado una demanda histórica no satisfecha, como son zonas de aparcamiento: “es un barrio que usa la gente que va al centro y en el que el Gobierno local se comprometió a hacer una zona verde de parking que no se ha hecho”.

En cuanto a equipamientos, el edil ha destacado que no cuenta con centro cívico, ni espacios públicos para actividades y talleres, ni tampoco con zona recreativa para niños, que es muy necesaria. “Los vecinos también nos trasladan que Huerta de la Reina requiere de más servicio de limpieza; nos comentaban que aún no se había recogido la naranja, que se han suprimido muchas papeleras, y que necesita de una mayor presencia policial que garantice que los ciudadanos se sientan protegidos, sobre todo por la tarde noche”, ha concluido.