El PSOE no quiere “autobombo” del alcalde en su comparecencia sino explicaciones del “caos” en Infraestructuras

El portavoz de PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha avisado este lunes que su grupo no quiere asistir a una sesión de “autobombo” del alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), en su prevista comparecencia en el próximo Pleno municipal, si que quiere “explicaciones del caos en Infraestructuras”.

En este sentido y en rueda de prensa junto al nuevo edil del PSOE, Joaquín Dobladez, que sustituye a la ya parlamentaria andaluza por Córdoba, Isabel Ambrosio, el portavoz socialista ha afirmado que “la ciudad está paralizada, abandonada, dejada y no puede aguantar mucho más”, y a ello, “en los últimos meses, le hemos sumado las sospechas de corrupción con el caso Infraestructuras, que ha hecho que los cordobeses sintamos vergüenza ajena de la situación que ha provocado el alcalde en Capitulares”.

Romero, quien ha recordado que ha sido su grupo el que ha solicitado la comparecencia del alcalde en el próximo Pleno, “tras la negativa” de Bellido “a dar explicaciones sobre este caso por voluntad propia”, ha dicho que los socialistas quieren “que dé explicaciones y nos cuente la verdad. No queremos que se convierta en un discurso para hablar de sus logros, que no existen”, o para darse “autobombo de lo que va a hacer y nunca hará, en los pocos meses que le quedan de mandato”.

Romero ha asegurado que, cuando Bellido llegó a la Alcaldía “se encontró una ciudad en marcha, con proyectos definidos, con presupuesto, con un período medio de pago a proveedores dentro de la Ley y una ejecución presupuestaria importante. Pero ahora la ciudad está paralizada, con un período de pago que sobrepasa con creces lo que establece la Ley, con los proyectos del mandato anterior paralizados, sin el plan 'Mi barrio es Córdoba' y sin proyectos propios”.

“Lo único que hace --ha señalado-- es vender como suya la Base Logística, cuando es un proyecto de Pedro Sánchez, una apuesta directa del presidente del Gobierno. Pero no hace nada para que la Base dé sus frutos. Hay que crear y sembrar para que muchas empresas vengan a establecerse aquí, creen empleo e impulsen el desarrollo económico de Córdoba. Todo esto sí depende del Ayuntamiento”.

Romero ha insistido en que el alcalde “va a comparecer muy tarde y obligado” por los socialistas, que esperan “que el jueves no se esconda y explique el caso, que cuente la verdad, porque hasta ahora ha estado escondido, culpando a David Dorado, a Ciudadanos o a los técnicos”.

También quiere el PSOE que Bellido “pida perdón a los cordobeses por la imagen que está dando, que demuestre que va a acabar con esta situación”, pues “llevamos tiempo alertando de los informes del titular de apoyo a la Junta de Gobierno Local en los que denuncia abuso del fraccionamiento de contratos. No es solo lo que está en los juzgados, sino que sigue ocurriendo a día de hoy”.

A esto hay que sumar que la ciudad sufre la inacción del gobierno local de PP y Cs y, en concreto, del Área de Infraestructuras, con “aceras destrozadas, árboles caídos, acumulación de basura, calles a oscuras, parques infantiles sin ningún tipo de seguridad y elementos patrimoniales muy degradados”.

“Es un área muy importante. Por eso queremos que Bellido nos cuente si va a contratar más personal, si habrá inversiones para revertir la situación, si tiene plazos y fechas concretas. Si no lo hace, demostrará que no tiene proyecto y estaremos nueve meses más con un gobierno fracasado. Están pidiendo la hora al árbitro. Si no tiene proyecto, que abandone”.

Dobladez, nuevo concejal

En su comparecencia, José Antonio Romero ha estado acompañado por Joaquín Dobladez, que tomará posesión de su acta de concejal, precisamente, en el Pleno del jueves, tras la marcha de Isabel Ambrosio al Parlamento de Andalucía.

Dobladez ha dicho que se incorpora “con mucha ilusión ante esta nueva etapa y también con mucha responsabilidad, porque representamos a los ciudadanos que nos han confiado su voto. Para mí es un tremendo orgullo entrar a formar parte del Grupo Socialista, que está haciendo un gran trabajo”.

Ha explicado que su concepto de ciudad es el de “un lugar que se construya entre todos, con la visión de cada ciudadano, cada asociación, junto con los ediles que tienen representación en el Pleno”, y ha terminado diciendo que “el PSOE es un partido que hace una oposición leal y rigurosa, un partido de gobierno que apuesta por Córdoba de manera clara, y un ejemplo es la Base Logística, el mayor proyecto que tiene la ciudad y que viene del Gobierno de Pedro Sánchez”.