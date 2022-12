El PP exige al Gobierno medidas urgentes ante “el deterioro” de los servicios ferroviarios

El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que lleve a cabo medidas urgentes ante “el creciente deterioro” de los servicios ferroviarios.

Según Lorite, “los cordobeses y los españoles no debemos resignarnos al empeoramiento de la calidad de los servicios ferroviarios que se viene produciendo desde la llegada de Sánchez al Gobierno; no merecemos los retrasos, averías, falta de frecuencias, etc. que estamos soportando mientras que la ministra del ramo mira para otro lado más preocupada en buscar culpables que en buscar soluciones”.

El diputado cordobés ha recordado que muchos servicios ferroviarios se vienen suspendido en marzo de 2020 a causa de la pandemia del Covid-19, “y a día de hoy todavía no se han recuperado en su totalidad, todavía no se han recuperado muchas de las conexiones que fueron suspendidas y esto penaliza a miles de ciudadanos que hacían uso de esos trenes”.

Lorite ha hecho hincapié en las frecuencias suspendidas que afectan a zonas rurales donde el ferrocarril es fundamental para vertebrar el territorio y es básico como herramienta para luchar contra la despoblación. “Están castigando a los vecinos de muchos municipios pequeños a no poder moverse en transporte público, creando ciudadanos de primera y de segunda según donde vivan”, dice Lorite.

En este sentido, el diputado ha lamentado el deterioro de los servicios de Cercanías y Rodalies en España. “Este Gobierno no está ejecutando las inversiones contenidas en los planes de mejora de estos servicios que dejó programados el anterior Gobierno del Partido Popular, y esto está perjudicando a la población y a los usuarios de este servicio”.

Así mismo, ha criticado el “persistente incumplimiento” del Plan de Empleo de Renfe firmado en 2015 por el Gobierno del Partido Popular, “lo que está ocasionando una falta de reemplazo en la plantilla de maquinistas ante las jubilaciones que se están produciendo”, ha argumentado el diputado cordobés.

“Si a esto sumamos que el ritmo de construcción de los Corredores Mediterráneo y Atlántico, que son fundamentales para la conexión con Europa y para la cohesión territorial de nuestro país, sufre retrasos muy preocupantes, el resultado es un panorama de total deterioro de los servicios ferroviarios responsabilidad exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha argumentado Andrés Lorite y añade, “ya está bien de poner excusas y mirar para otro lado, el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad”.

Los populares han llevado a las Cortes Generales una moción, que ha sido aprobada, en las que se pide restituir el 100% de los servicios ferroviarios suspendidos por la pandemia; recuperar la plantilla de maquinistas cumplimiento el Plan de Empleo de Renfe; impulsar la ejecución de los planes de mejora de los servicios de Cercanías y Rodalies; revisar el sistema tarifario dinámico implantado por Renfe para evitar el encarecimiento del precio de los billetes de AVE y Larga Distancia; revisar las tarifas de Renfe Mercancías para eliminar el incremento impuesto este año; y acelerar la construcción de los Corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico.

“Estamos satisfechos con la aprobación de esta moción y esperamos que el Gobierno de Sánchez se lo tome en serio y lleve a cabo estas medidas en beneficio de todos”, ha concluido Lorite.