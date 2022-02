Nueve centros de FP impartirán formación para mejorar la cualificación de los trabajadores

Nueve centros docentes públicos de Formación Profesional (FP) de la provincia de Córdoba impartirán a partir de este mes de febrero formación destinada a la obtención de certificados de profesionalidad con el objetivo de mejorar la cualificación de los andaluces y de esta manera incrementar su empleabilidad, en especial de la población juvenil.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, la delegada de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, y el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Ángel Herrador, han presentado este jueves este tipo de formación en el IES Zoco de la capital, donde se ofertan dos de las 15 formaciones que tienen como finalidad la obtención de certificados de profesionalidad.

La responsable de Educación y Deporte ha indicado que en la provincia "se impartirá en los Institutos de Educación Secundaria Tablero, Maimónides, Zoco, Galileo Galilei y Gran Capitán, de la capital, y los IES Felipe Solís Villechenous, de Cabra; Juan de Aréjula, de Lucena; Antonio Galán Acosta, de Montoro, y Antonio María Calero, de Pozoblanco.

La Consejería de Educación y Deporte destina diez millones de euros a esta oferta formativa dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque hasta un 25% de las plazas podrán ser ocupadas por trabajadores en activo. "De esta dotación, 241.546 euros corresponden a la provincia de Córdoba", ha destacado Troncoso.

En palabras de la delegada, "se trata de una oferta de formación con alta demanda dentro de los sectores industriales de cada provincia andaluza, y por tanto, con una alta empleabilidad". Así, ha destacado la delegada, "este curso se ofertarán en nuestra provincia 15 cursos de formación.

Los cursos de formación son 'Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias', 'Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión', 'Tráfico de mercancías por carretera', 'Actividades de gestión administrativa', 'Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial', 'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes', 'Mediación comunitaria', 'Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering' y 'Transporte sanitario'.

A estos se suman 'Pintura de vehículos', 'Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias', 'Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión', 'Soldadura con electrodo revestido y TIG' y 'Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial', estos dos últimos, en el IES Zoco de la capital.

Los cursos serán presenciales y se impartirán en grupos de 15 personas. La selección de alumnos será realizada directamente por los centros docentes, según las necesidades identificadas por Empleo y Educación.

Los institutos que se han sumado a esta iniciativa en la provincia han elaborado proyectos de implementación y desarrollo de estas acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y adecuarlas a las demandas y necesidades del tejido productivo.

Por su parte, el delegado de Empleo, Ángel Herrador, ha destacado la importancia de esta colaboración entre estas dos consejería en su apuesta por la formación de los desempleados, "la formación es fundamental para ayudar a aquellas personas sin empleo que necesitan mejorar su cualificación para reincorporarse al mercado laboral".

Por ello, ha dicho, "estamos poniendo todos los mecanismos a nuestro alcance para que la oferta formativa que lancemos se adecúe lo máximo posible a lo que demandan las empresas". Así, , ha continuado Herrador, "las convocatorias de FP para el Empleo que se están poniendo en marcha en la provincia se centran en las necesidades detectadas en las mesas sectoriales que se celebraron en Córdoba y que reunieron a administración, empresas, trabajadores y sector formativo. Esta metodología ha continuado, creando un equipo provincial, que continua con esta labor".

El responsable territorial ha puesto de manifiesto la apuesta de la Junta por reactivar la formación, "que en la provincia de Córdoba supone hasta la fecha una inversión de más de diez millones de euros para la provincia con más de 6.000 beneficiarios. Dentro de esta cuantía se encuentra el paquete de nuevas licitaciones que estamos preparando, dotado con 4,7 millones de euros y que pondrá en marcha más de 200 acciones formativas con nuevos programas centrados en jóvenes desempleados menores de 30 años; idiomas a través de teleformación; especialidades demandadas a nivel provincial; emprendedores; o docencia en FP para el Empleo, entre otras materias".

'Acredita'

En esta visita al IES Zoco, ambos responsables ha puesto el foco también en otra de las vías para la obtención de los certificados de profesionalidad, el programa 'Acredita', "para lo que la Consejería de Educación y Deporte ha habilitado a 432 docentes de 25 centros educativos, que serán sedes para la evaluación y acreditación de competencias", ha detallado Troncoso.

La delegada de Educación ha resaltado que "los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales en el ámbito de la administración laboral". Por tanto, ha detallado Troncoso, "se trata de proporcionar la formación requerida por el sistema productivo, con el fin de reconocer un determinado perfil profesional que incluya un conjunto de competencias identificables dentro del tejido empresarial y valoradas en el mercado laboral".

Asimismo, Herrador ha señalado que a través de 'Acredita' se puedan acreditar oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o la formación no formal, "pudiendo obtener certificados de profesionalidad, es decir, una titulación reconocida no solo a nivel nacional, sino también Europeo, y que aporta un plus añadido a cualquier persona a la hora de encontrar un empleo, o intentar mejorar y prosperar dentro de su ámbito laboral".

El delegado de Empleo ha explicado que, además, con 'Acredita' se facilita a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de su cualificación profesional, "ya que aunque no se pueda obtener el certificado de profesionalidad o la titulación correspondiente, ofrece oportunidades para la obtención de acreditaciones parciales acumulables, es decir que la persona pueda ir completando la formación que necesita para la obtención del correspondiente título de FP o certificado de profesionalidad".

Sedes

Además de los 25 centros educativos, que serán sedes para la evaluación y acreditación de competencias, también forman parte de este listado, los dos Centros de Referencia Nacionales que hay en la provincia, la Escuela de la Joyería y la Escuela de la Madera, pertenecientes al Servicio Andaluz de Empleo.

"Con ellas, se establece un servicio de acreditación de competencias profesionales de manera estable, en dos de los principales sectores económicos de la provincia, donde hay trabajadores con muchísimos años de experiencia laboral pero sin titulación y que podrán acreditarse en estos sectores cuando quiera, sin depender de convocatorias", ha añadido Herrador.

Los Certificados de Profesionalidad se ordenan a través del Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad en 26 familias profesionales y tres niveles de cualificación. Cada certificado se corresponde con un perfil profesional estructurado en unidades de competencia que se asocian a módulos formativos. El certificado de profesionalidad tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por la Consejería competente en materia de empleo.