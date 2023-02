El Consejo Mundial de la Artesanía visita la Escuela de Joyería de Córdoba

Representantes del Consejo Mundial de la Artesanía (WCC en sus siglas en inglés) han visitado este jueves la Escuela de Joyería del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dentro del programa de actividades que está entidad está desarrollando en Andalucía para conocer los sistemas de formación para la artesanía en España. Este encuentro se ha producido de la mano del Centro de Referencia Nacional de Artesanía Albayzín-Escuela de FPE del SAE.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha sido la encargada de dar la bienvenida a las diez personas representantes de esta entidad, procedentes de distintos centros europeos y americanos.

La responsable territorial ha agradecido al Consejo Mundial de la Artesanía el interés mostrado por esta escuela, “para nosotros siempre es un placer contar con centros de otros países y con entidades como esta, porque esto siempre es enriquecedor”.

“Es importante tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia y mostrar al resto de países nuestro sistema de formación que persigue, al igual que este Consejo Mundial, el preservar un legado patrimonial como es en nuestro caso, el de la joyería”, ha asegurado.

En su presentación de la escuela, Gálvez ha puesto de manifiesto la importancia de este sector en la provincia, “representando el 60 por ciento de la producción nacional, datos con los que podemos afirmar que la joyería es un sector que, además de poseer un fuerte arraigo cultural que se remonta a época del califato árabe, tiene una influencia socioeconómica sobre la ciudad innegable”.

En estos casi 30 años de trayectoria, según ha incidido la delegada, “esta escuela es referente entre las empresas y la mejor interlocutora para escuchar sus necesidades. Son casi 2.000 alumnos formados y un importante índice de inserción laboral que ronda el 80 por ciento”.

La importancia del trabajo que realiza con las empresas, “se ha visto acrecentado desde que se convirtió en Centro de Referencia Nacional”, ha matizado Gálvez, quien ha destacado el estudio de necesidades formativas desarrollado en el que han participado alrededor de mil empresas de toda España. “Este estudio y la interlocución que siempre ha tenido con las empresas ha servido y está sirviendo para adaptar nuestros programas formativos a las necesidades de las empresas de este sector”, ha dicho.

La responsable territorial ha hecho hincapié en la nueva programación que comienza el 8 de marzo, “donde se ponen en marcha dos itinerarios formativos nuevos, uno con especialidades más básica y otro enfocado al diseño asistido por ordenado, y la consecución de prácticas en empresas para cursos que hasta ahora no disponían de ellas”.

“En definitiva, se trata de ajustarnos en mayor medida a los perfiles profesionales más demandados, con el fin de mejorar la empleabilidad e impulsar la competitividad de las empresas de joyería, a través de la cualificación de sus recursos humanos”, ha concluido.

Consejo Mundial de Artesanía

El Consejo Mundial de la Artesanía o WCC se creó en 1964, si bien la sección europea se formalizó en 1979 y actualmente mantiene una estrecha relación con la UE para impulsar la artesanía europea a nivel global, estimular el diálogo intercultural y crear proyectos conjuntos entre sus miembros.

Es una organización sin fines de lucro creada para promover la artesanía a escala internacional y fomentar el contacto entre artesanos y artesanas de diferentes países.

Han sido diez los representantes del Consejo Mundial de la Artesanía que han viajado hasta Córdoba procedentes de diferentes centros: Cearte - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (Portugal); Faber - Michelangelo Fundation (Colombia); Artesania Catalunya · Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya; Malta Crafts Foundation (Malta); Handicraft Chamber of Ukraine (Ucrania); Bideberri BHI (País Vasco); Applied Arts Scotland (Reino Unido); y The ModFin System Ltd, consultora del Crafts Council UK (Reino Unido).