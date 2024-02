CCOO anima a rebelarse contra los ataques a los instrumentos de protección social

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha animado este jueves a rebelarse contra los ataques a los instrumentos de protección social y, en este sentido, ha demandado a las izquierdas planteamientos “valientes, para poner freno a las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos”.

Según ha informado el sindicato en una nota, así lo ha dicho López, en el salón de actos de CCOO de Córdoba, que ha acogido el acto 'Un paseo por Andalucía al 2024', que ha acompañado la recepción por parte de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo de un cuadro de Rafael Orti, cedido por Juan José Ginés, ex secretario general del Sector Financiero del sindicato a nivel confederal entre 2008 y 2016. El cuadro sirvió para configurar el cartel del I Congreso de Historia de Andalucía, celebrado en 1976 entre Córdoba y Sevilla, y que supuso un evento fundamental en el movimiento autonomista andaluz.

Ahora, la cesión del cuadro ha servido para repasar el avance de Andalucía desde aquel primer Congreso de Historia de Andalucía hasta la actualidad y, en este contexto, Nuria López ha señalado que en el primer y segundo estatuto de autonomía andaluz “se nos quedaron muchas cosas pendientes”.

Entre ellas, ha citado “el desarrollo de nuestras infraestructuras y de nuestro tejido productivo, y la capacidad de tener un capital autóctono que permitiera que la economía andaluza no esté colonizada por grandes empresas extranjeras, fondos buitre, o por grandes empresas de otros lugares del país a las que le damos los recursos que tiene Andalucía y, a la primera de cambio, cuando hay una crisis, se van y dejan a Andalucía en barbecho, porque no hay capital autóctono que sea capaz de invertir en ese tejido industrial, de desarrollo y de vertebración que necesita Andalucía”. Por ello, López cree que fue un gran error estratégico no tener “una gran banca de Andalucía”.

A este respecto, ha asegurado que “el estatuto con más competencias es el andaluz, pero tenemos un gobierno que no cree en la descentralización, ni en Andalucía”. Por eso, “la izquierda tiene que ser valiente con los planteamientos”, y por ello “las organizaciones sindicales y progresistas” están llamadas a comprometerse “con el momento actual” y “hacer un esfuerzo colectivo para reflexionar y actuar, porque la derecha está carcomiendo todo lo que hemos conseguido en estos años, sobre todo los instrumentos de protección y de igualdad: la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios sociales”.

En cuanto a la donación, Juan José Ginés, por su parte, ha relatado las vicisitudes vividas por el cuadro hasta que lo adquirió, que ahora formará parte del Archivo Histórico de CCOO de Córdoba, y ha destacado que el mencionado congreso y el de Cultura Andaluza, que también se celebró en Córdoba, “fueron importantes porque fueron base y pilares intelectuales y científicos de lo que era el movimiento por la autonomía”.

Por su parte, el director de la Fundación, Francisco Carbonero, ha afirmado que “CCOO es la mayor fuerza social en Andalucía y en España” por su “capacidad para aglutinar la diversidad y la pluralidad del mundo del trabajo”, añadiendo que “Andalucía necesita un revulsivo”, y “el cuadro simboliza un momento de conquista, porque la autonomía de Andalucía no fue regalada, fue conquistada, con una relevancia tremenda del conjunto de la sociedad, especialmente de la sociedad progresista”, pero en la coyuntura actual “hay un derrumbe de derechos y las gentes que pensamos que las políticas públicas son imprescindibles para que haya igualdad debemos decir hasta aquí hemos llegado”.