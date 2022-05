Anticapitalistas lamenta que los empleados de Zumosol estén en “un completo limbo” tras no cobrar 12 nóminas

El eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán ha lamentado este viernes que “cuando los trabajadores salen a luchar por sus puestos de trabajo y su futuro, la respuesta de las instituciones es mandar tanquetas, pero cuando una empresa no paga los salarios, no pasa nada”, en referencia a la plantilla de Zumosol, advirtiendo de que los empleados “se encuentran en un completo limbo dada la decisión de la compañía de no pagarles las 12 nóminas que les corresponden”.

Así lo ha expuesto Urbán en una visita a los trabajadores de esta empresa, con más de 20 años de antigüedad, encerrados en las instalaciones desde hace 138 días en Palma del Río, junto con Marta Sánchez, candidata de Adelante Andalucía por Córdoba a las próximas elecciones autonómicas, y Nacho Molina, diputado de Adelante Andalucía en el Parlamento.

Para el eurodiputado, “es llamativo que cuando se trata del salario de trabajadores, ninguna institución pueda hacer nada para que se les pague lo que se les debe”. “En cambio, cuando hay que salvar bancos, dar dinero a las eléctricas o rescatar empresarios, todo son facilidades”, ha apostillado.

En esta misma línea, ha recordado que “la respuesta de las instituciones andaluzas y del Gobierno estatal a los trabajadores que lucharon por los astilleros de Cádiz y el sector del metal fueron tanquetas, policías y pelotas de goma”.

Por su parte, Marta Sánchez ha insistido en que “con más del 36% de paro juvenil, la situación que vive la plantilla de Zumosol es un claro ejemplo de la situación que viven miles de jóvenes andaluzas”. “No hay trabajo y cuando lo hay, éste se basa en explotación y precariedad”, ha criticado, para avisar de que “empresas que vienen a la región, extraen la riqueza y se van”.

A su juicio, “por situaciones como ésta, se justifica la necesidad de un proyecto andalucista y de izquierdas que no se olvide de los trabajadores andaluces en cuanto llega a Madrid, que esconde sus compromisos en el cajón en cuanto entra a las instituciones; que luche junto a la juventud para que podamos tener una vida aquí, cerca de los nuestros sin tener que marcharnos fuera”.

Además, Sánchez ha mostrado su apoyo a la manifestación que llevarán a cabo el día 13 de mayo y ha animado a la participación de toda la sociedad civil. “Es una cuestión de todos; tenemos que apoyarlos y defender a nuestra gente”, ha subrayado la candidata de Adelante Andalucía.