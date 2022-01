Administración Local destaca el “pulmón” que la nueva Ley de Financiación da a las ELA

La delegada de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Purificación Joyera, ha informado este martes en Ochavillo del Río, entidad local autónoma (ELA) dependiente de Fuente Palmera (Córdoba), de la nueva Ley impulsada por la Consejería que dirige Juan Marín y aprobada por el Parlamento andaluz, que garantiza anualmente una financiación incondicionada para que las ELA puedan prestar los servicios públicos que son de su competencia.

La norma, según ha explicado en rueda de prensa Joyera, responde a una "demanda histórica" de las ELA y supone un "pulmón" para su economía, ya que obliga a reservar en los presupuestos de la Junta una partida de al menos 2,5 millones de euros anuales para las ELA y, en el caso de Ochavillo del Río tiene derecho a 68.604 euros.

En la provincia de Córdoba, además de Ochavillo del Río se beneficiarán de esta financiación Algallarín, Castil de Campos y Encinarejo, que en total recibirán 284.000 euros, para financiar servicios tales como la conservación y reparación de las vías urbanas, el alumbrado público o el alcantarillado o la limpieza viaria, entre otros.

Joyera ha recordado que las ELA "son entidades diferenciadas del municipio matriz y, a pesar de dar unos servicios a sus vecinos, se ven con dificultades para poder hacerse cargo de los mismos". Así, ha recordado que disponer de una financiación incondicionada de forma directa, sin depender del municipio matriz, ha sido "una demanda histórica de las ELA que la Consejería dirigida por Juan Marín ha podido poner en marcha".

Ya en 2021, la Junta aprobó un Decreto-Ley que permitió a las ELA andaluzas contar ya con estas transferencias, si bien gracias a la aprobación de la Ley se garantiza que recibirán esta financiación todos los años.

Según ha explicado la delegada durante su reunión con la alcaldesa presidenta de Ochavillo, Aroa Moro, los fondos llegarán a sus arcas en el primer semestre del año y son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que puedan recibir.

Para un "reparto justo y equilibrado" de esta financiación, de al menos 2,5 millones, entre las 36 ELA existentes en Andalucía, se han clasificado en tres grupos: las de menos de 1.000 habitantes, las de entre 1.001 y 1.999, y las de 2.000 o más habitantes, y se ha aplicado un coeficiente corrector a cada grupo, para determinar la cantidad máxima correspondiente a cada una, que en el caso de Ochavillo del Río asciende a 68.604 euros.

Para la delegada, garantizar esta financiación que permita a las ELA prestar los servicios que les corresponden a sus vecinos "es trabajar realmente por el municipalismo y por fijar la población al territorio", añadiendo que "hay que poner recursos para que la lucha contra la despoblación sea efectiva".

En este sentido y por su parte, la alcaldesa presidenta de Ochavillo, Aroa Moro, ha reconocido que "se habla mucho de la España vaciada, pero está claro que si los pueblos pequeños no tenemos recursos económicos no podemos hacer inversiones en infraestructuras ni servicios". Moro ha agradecido la financiación que la nueva Ley garantiza a las ELA, respondiendo "a una demanda histórica", ya que supone "un respiro y la posibilidad de realizar muchísimos proyectos que, de otra manera, no se podrían" llevar a cabo.