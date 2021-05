Los Patios de la provincia se visten de color para atraer al sector turístico

La Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Córdoba esta colaborando con la Diputación Provincial de Córdoba , para dar a conocer " El Color de los Patios de Córdoba" , a representantes de las mas importantes empresas del sector turístico a nivel nacional e internacional tanto mayoristas como agencias de viajes , así como una representación de comunicadores especializados en Turismo y Gastronomía.

Con esta acción se pretende dar a conocer el Producto Turístico Patios de la Provincia , donde se podrá realizar visitas a los diferentes municipios de Iznajar, Rute, Priego de Córdoba , Lucena , Cabra y Montilla, además de conocer los Patios y los recursos turísticos más importantes de cada localidad , podrán percibir todos los sabores de nuestra rica gastronomía acompañada de productos de Denominación de Origen de nuestra Provincia.

Para Carlos Virué, director de Internacional de Catai, "esta iniciativa representará la oportunidad de poder conocer y disfrutar de este gran patrimonio cultural y de belleza para todos, para luego poder transmitirlo". Por su parte, en palabras de Fernando Sánchez, director general de W2M, "he visitado en varias ocasiones Córdoba capital y sus patios, pero nunca los de la provincia, lo que hace este viaje especialmente interesante y atractiva". Para él, lo más importante de esta acción "es la oportunidad que nos brinda de conocer la provincia de Córdoba, más allá de su capital, con su cultura y su gastronomía. Siempre que pensamos en Córdoba como destino turístico pensamos en la Capital. Este viaje me permitirá tener una visión más global, lo que me permitirá ofrecer un producto diferente".

De otro lado, José Manuel Lastra, el director general de Viajes Triana, señala que ha tenido la oportunidad "de visitar en alguna ocasión los patios de Córdoba capital, pero no los de la provincia. Precisamente espero, en este viaje, conocer esta tradicional festividad en diferentes poblaciones cordobesas y visualizar así su potencial turístico. Una gran iniciativa para acercar a profesionales del turismo algunos de los muchos atractivos que tiene la provincia de Córdoba".

Y para Jon Arriaga, presidente de Dit Gestión, "los Patios de Provincia son ese gran desconocido, que agradezco muchísimo que se me brinde la oportunidad para conocerlos. Para mí lo más importante es esta oportunidad que se nos brinda par poder conocer y disfrutar de esta opción desconocida para la mayoría de ciudadanos, así como contemplar la opción de poder comercializarlo en el mundo turístico. Desde aquí mi agradecimiento a las instituciones que junto con la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba han sido las partes implicadas para que podamos conocer esta característica tan peculiar de Córdoba".

El programa se puede seguir a través de la web, que contiene también material gráfico, además de poder seguir su actividad en las redes sociales.