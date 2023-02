La comparsa de Martínez Ares actuará en Córdoba en abril

La comparsa de Antonio Martínez Ares, 'La ciudad invisible' -primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz-, poco a poco va anunciando citas para recorrer los teatros de toda España. A Córdoba llegará el 29 de abril y el recinto elegido ha sido el teatro El Brillante, en el colegio La Salle.

Con esta agrupación, Martínez Ares rescató una idea que dejó apartada el pasado mes de mayo, cuando el COAC cambió su fecha oficial debido a la pandemia. Ante las dificultades de poder llevar a cabo el tipo, el autor gaditano optó por 'Los sumisos'. Este año, 'La ciudad invisible' ha supuesto “la tercera parte” de una historia que comenzó con 'La chusma selecta' y que continuó el año pasado con 'Los sumisos'.

Otro aspecto destacado de este año es que el autor, que también ejerce como director, se ha vuelto a subir al escenario tal y como hiciera en 2022. No lo hacía desde 2002 con 'La revolución'. Sobre los componentes, las salidas de Fali Vila y Fali Figuier coincidieron con la llegada de otras dos voces: Ramoni y Jesús Rueda Cateto, procedente de la comparsa 'Los renacidos'.

Por otro lado, el teatro El Brillante nació en 2021 tras una reforma integral de las instalaciones del colegio La Salle. Con un aforo cercano a las 500 butacas, acoge cada año una gran multitud de espectáculos infantiles, musicales, conciertos, espectáculos solidarios, teatros, monólogos y carnaval entre otros; afianzándose así poco a poco como uno de los espacios escénicos más consolidados de la ciudad.

