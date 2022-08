Formación, como antídoto para superar la crisis

A principios de agosto se dio a conocer una noticia muy negativa que no muchos cordobeses esperaban: el paro había aumentado a nivel nacional en el mes de julio, lo cual hacía muchos años que no sucedía. Y, es que en plena estación veraniega, en un país que depende especialmente del turismo como España, no es nada habitual que el paro suba.

Sin embargo, este dato sacó a relucir una realidad que no puede negarse: el país está en crisis. El COVID-19 dio comienzo a una situación muy complicada, debiendo la región ibérica subsistir ante otras adversidades como un conflicto bélico, una inflación desmesurada, etcétera.

Hablando de inflación y, de forma adicional, el INE recientemente se ha pronunciado oficializando unas cifras desalentadoras: el IPC ha alcanzado un porcentaje de 10,8 puntos, lo cual no se veía desde hacía 38 años.

Superar esta crisis no será en absoluto sencillo. Sin embargo, hay un antídoto que en otras crisis como la de 2008 ha demostrado ser extremadamente útil para conseguirlo. Nos referimos a la formación, especialmente a aquella que es capaz de impulsar el desarrollo personal y profesional, y da prestigio al ser incluida en el CV. Aunque muchos profesionales optan por cursos de corta duración, se conoce que el 20% de ese total selecciona masters o posgrados.

Claro está, que la formación es crucial para que cualquier tipo de profesional mantenga su nivel competitivo en el mercado así como para aquellos que apuestan por reciclarse.

Desafortunadamente, en tiempos anteriores recurrir a este antídoto para superar la crisis era mucho más sacrificado que ahora. Y, es que los alumnos lo pasaban realmente mal a la hora de compaginar a la formación con su trabajo actual e incluso con otros estudios.

Por suerte, la situación empezó a cambiar con la proliferación de Internet, el teletrabajo y la aparición de programas presenciales con horarios compatibles con las jornadas laborales, según está sucediendo con los Másteres Executive MBA que se imparten por las tardes y en fines de semana. El escenario formativo de 2022 poco tiene que ver con el de antaño, tal como veremos a continuación.

Motivos del auge de la formación avanzada entre profesionales

Durante la Pandemia, el 60% de los profesionales cualificados decidieron apostar por la formación pese a la incertidumbre reinante a todo nivel. Como indicamos un porcentaje cercano al 20 % mostró su interés por estudiar un Máster. Se trata de un tipo de estudios superiores que tiene un gran peso en el desarrollo de competencias y en la adquisición de conocimientos especializados en temas no relacionados con el sector laboral del profesional.

Lo primero que llama la atención de los programas formativos mayoritariamente elegidos, es el interés por los Másteres en Dirección de Empresas. Y, es que según puntualizan algunos expertos, “la globalización y la corporativización está tan extendida, que poseer habilidades de gestión empresarial perfeccionadas será siempre el mayor activo de cualquier profesional”.

Conviene destacar que el crecimiento de las nuevas empresas del sector de las telecomunicaciones y tecnología en general, buscan profesionales con un profundo conocimiento del mundo corporativo. Así, los MBA escalan posiciones y son los programas más estudiados a nivel internacional al ser un paso necesario, tanto para evolucionar profesionalmente como para acceder a los cargos profesionales más altos en el ámbito corporativo de empresas en plena expansión.

Pero realmente, ¿Cuáles son los motivos del interés creciente por la capacitación en gestión empresarial de los profesionales de cualquier tipo de sector? La respuesta se podría resumir en que en un escenario donde los cambios se producen a un ritmo acelerado, los profesionales son conscientes de la importancia de aprender y practicar habilidades para crecer, atenuar el miedo a quedarse fuera del mercado y motivarse para aportar valor a la organización en la que trabaja o les gustaría trabajar.

Por tanto, la formación significa siempre crecimiento profesional y los motivos del auge se deben principalmente a:

Mejora el rendimiento del empleado , adquiere una mayor comprensión de sus funciones y entiende de forma global otras funciones más allá de su cargo. También, un profesional altamente formado tiene un elevado nivel de confianza que se transforma en una ventaja competitiva que ayuda a la empresa a mantener su posición de liderazgo.

, adquiere una mayor comprensión de sus funciones y entiende de forma global otras funciones más allá de su cargo. También, un profesional altamente formado tiene un elevado nivel de confianza que se transforma en una que ayuda a la empresa a mantener su posición de liderazgo. Con la capacitación se eliminan las brechas referentes a las habilidades que demanda el mercado laboral y las que poseen los candidatos a un puesto específico.

referentes a las habilidades que demanda el mercado laboral y las que poseen los candidatos a un puesto específico. La formación aporta estabilidad a la carrera profesional y beneficia a la empresa. Un empleado que se somete regularmente a programas formativos, se compromete más con la empresa que apoya sus iniciativas de aprendizaje, y termina convirtiéndose en un activo muy valiosos para la organización. Especialmente los másteres MBA, como planes de estudios avanzados que son, facilitan que los profesionales aumenten su valor por las competencias adquiridas para impulsar o mantener el crecimiento de la empresa. Esto se debe al conocimiento que se adquiere en nuevas tendencias de gestión de negocios a nivel nacional e internacional, capacidad para resolver problemas en escenarios difíciles así como saber mejorar el rendimiento de un equipo o procesos de trabajo.

y beneficia a la empresa. Un empleado que se somete regularmente a programas formativos, se compromete más con la empresa que apoya sus iniciativas de aprendizaje, y termina convirtiéndose en un activo muy valiosos para la organización. Especialmente los másteres MBA, como planes de estudios avanzados que son, facilitan que los profesionales aumenten su valor por las competencias adquiridas para impulsar o mantener el crecimiento de la empresa. Esto se debe al conocimiento que se adquiere en nuevas tendencias de gestión de negocios a nivel nacional e internacional, capacidad para resolver problemas en escenarios difíciles así como saber mejorar el rendimiento de un equipo o procesos de trabajo. Un profesional titulado con un Máster o un MBA tiene la posibilidad de mejorar sus perspectivas de empleo y, por tanto, de obtener mejores condiciones salariales . Las habilidades y conocimientos de un MBA, por ejemplo, son cruciales para dirigir cualquier tipo de negocio. Y, dado el mercado competitivo y exigente que existe, para las empresas es fundamental contar con directivos y mandos medios que posibiliten obtener mejores resultados y que sean capaces de lidiar con las vicisitudes económicas y comerciales de la realidad actual.

. Las habilidades y conocimientos de un MBA, por ejemplo, son cruciales para dirigir cualquier tipo de negocio. Y, dado el mercado competitivo y exigente que existe, para las empresas es fundamental contar con directivos y mandos medios que posibiliten obtener mejores resultados y que sean capaces de lidiar con las vicisitudes económicas y comerciales de la realidad actual. La polivalencia es otro de los motivos del auge de la formación. Tanto empleados como empresas son plenamente conscientes que en el mundo de los negocios actual, un empleado debe contar con habilidades aplicables a diferentes campos y que sea capaz de desempeñar trabajos diversos con un máximo rendimiento y compromiso. La finalidad es la adaptación a la empresa con la suficiente seguridad y disposición para realizar el seguimiento necesario en todas las áreas. Aquí entra en juego la oportuna toma de decisiones para la optimización de los recursos, tanto financieros, económicos como humanos. El objetivo que persiguen las compañías es aumentar la sostenibilidad en sus actividades comerciales.

es otro de los motivos del auge de la formación. Tanto empleados como empresas son plenamente conscientes que en el mundo de los negocios actual, un empleado debe contar con habilidades aplicables a diferentes campos y que sea capaz de desempeñar trabajos diversos con un máximo rendimiento y compromiso. La finalidad es la adaptación a la empresa con la suficiente seguridad y disposición para realizar el seguimiento necesario en todas las áreas. Aquí entra en juego la oportuna toma de decisiones para la optimización de los recursos, tanto financieros, económicos como humanos. El objetivo que persiguen las compañías es aumentar la sostenibilidad en sus actividades comerciales. Como las empresas valoran en sus empleados los conocimientos, experiencia y habilidades, tanto técnicas como interpersonales, los profesionales saben que quedarse quieto es retroceder. Esta motivación, es en última instancia, una de las más potentes para iniciar cualquier camino formativo.

Algunos másteres MBA para estudiar en España

Aunque hay una gran oferta formativa recomendables, si lo que quieres es dar un gran salto para cosechar en futuro beneficios de crecimiento profesional, los Master of Business Administration o MBA, son los estudios más influyentes cuya aplicación o campo de acción, es independiente a una industria o área profesional. Seguidamente, mostramos algunos ejemplos de MBA que se pueden estudiar en España.

MBA de la Cámara de Comercio de Málaga

En Andalucía, el MBA de la Escuela de Negocios de la Cámara de Málaga destaca por representar una experiencia de aprendizaje que marca el desarrollo profesional y vital de los alumnos. El programa se cursa completamente en español y tiene un precio de 7.960 euros. Otro de los puntos fuertes de este MBA en Málaga es la relevancia del cuadro de profesores. Está compuesto por influyentes y reconocidos profesionales del mundo académico y de los negocios. Más información disponible en la web www.master-malaga.com

Executive MBA de ESADE

Si el precio no es un impedimento, matricularse en el Executive MBA de ESADE es acceder a uno de los Másteres en Dirección de Empresas mejores del mundo. El desembolso para estudiar este máster es de 65.600 euros. ESADE Business School tiene sedes en Madrid y Barcelona donde imparte los programas en modalidad presencial. Para el próximo curso 2022-2023 ofrece también la alternativa de realizar de forma online o presencialidad mixta, combinando periodos presenciales con online. Más información disponible en la web www.esade.edu

MBA de IE Business School

IE es una de las mejores Escuelas de Negocios del mundo. Está localizada en Madrid y su oferta formativa abarca desde MBA presenciales, en modalidad online o híbrida. El idioma base para impartir sus programas es el inglés, excepto el Executive MBA que se imparte en español. En función del programa elegido varía el precio, pero este en la modalidad Executive presencial alcanza los 51.000 euros. Más información disponible en www.ie.edu

MBA Online de la Cámara de Comercio de Madrid

La escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid ofrece un MBA en formato Executive presencial y también en modalidad online. La oferta del formato online ofrece una calidad idéntica que el programa MBA presencial. En el MBA online las clases se siguen por streaming, es decir son sesiones en directo. Este tipo de formación a distancia es perfecta para seguir las clases desde cualquier ubicación geográfica. El precio del programa con una duración de 9 meses es de 8.450 euros. Más información disponible en la web www.master-mbaonline.com

MBA Online de EADA Business School

En caso de que quieras evitar desplazamientos, un MBA online como el de EADA Business School con sede en Barcelona, puede ser también uno de los mejores antídotos para superar la crisis. En este caso hablamos de una formación telemática cuyo precio es de 25.000 euros, con una duración de 24 meses en total y 70 créditos académicos. Más información en la web www.eada.edu