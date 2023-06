Banagher conquista el Vial con sus cervezas, coctelería y cachimbas

Este viernes 23 de junio, Córdoba inaugura un nuevo local en pleno Vial. Será de la mano del Grupo Alejandro Montoro, que abrirá su quinto negocio en la capital y lo hará con el conocido pub irlandés Banagher.

Banagher Selvática es la apuesta del grupo con la que pretende conquistar a la clientela en el Vial, en un local en plena avenida principal, donde se congrega el núcleo del ocio de la zona.

El nuevo local, además de contar con las tradicionales cervezas que son santo y seña de Banagher en Córdoba, también tendrá como novedad una carta de coctelería y un lounge de cachimbas y shishas.

Y, junto a ello, las famosas fiestas nocturnas de Banagher, que ofrecerán ambiente y diversión asegurada, ahora también en este nuevo pub en el Vial.

Doscientos metros cuadrados en el interior del local, con el protagonismo de su barra y ofertas para divertirse como mesa de billar, futbolín y diana, se suman a los 150 metros cuadrados de terraza, donde el cliente podrá disfrutar de la tarde y la noche en sus 25 mesas exteriores.

Abierto desde las 15:00 y hasta las 4:00 durante todos los días de la semana, Banagher Selvática ofrece ahora en el Vial un local con su sabor e identidad propia, de la mano de esta firma franquiciada que comenzó su andadura en el local de Ciudad Jardín en el año 2000.

Así, el Grupo Alejandro Montoro -que ejerce la actividad de hostelería desde 2010-, suma ya cinco locales en Córdoba: el nuevo del Vial se añade al Banagher de Camino de los Sastres, a los locales de Tapas y el Banagher en la calle La Plata, y a la sala M100. Y, además, su expansión fuera de Córdoba cuenta con una discoteca en Fuengirola y un Banagher más en Estepona.

Banagher Selvática se inaugura este viernes 23 de junio en la Avenida de la Libertad, número 2.

