La elevada humedad y la sensación de bochorno marcan el fin de semana en Córdoba

Mucho bochorno. Desde la mañana del pasado miércoles, la elevada humedad relativa está dejando una fuerte sensación de bochorno en toda la provincia. Basta mirar al cielo para comprobar como la escasa nubosidad de tipo medio y bajo aparece de forma un tanto neblinosa sobre el horizonte, como prueba de que la humedad en superficie se presenta más elevado de lo normal.

La retirada de la DANA aleja la lluvias y acerca las máximas a los 35 grados

El responsable de esta situación es el marcado flujo del sur y del suroeste asociado a los restos de la DANA. Dicho viento arrastra hasta el interior del sur de la Península un abundante caudal húmedo, que aunque no llega a formar precipitaciones al no encontrar condiciones adecuadas, sí mantiene muy elevada la sensación de bochorno. Y así va a continuar durante todo el fin de semana.

La salvedad, al menos, es que durante el fin de semana podrán formarse algunos chubascos que lleguen a salpicar algunos puntos de la provincia. Serán, eso sí, de carácter débil o muy débil. Las lluvias que se den serán más probables a partir de la noche del viernes y hasta la tarde del sábado, quedando la jornada del domingo mucho más estable a nivel atmosférico. Dichos chubascos, aunque podrán salpicar casi cualquier punto de la provincia, tendrán más probabilidades de darse en áreas de sierra y cuanto más al este del territorio.

Pero no será la lluvia la gran protagonista del fin de semana. La sensación de bochorno será generalizada durante los próximos días. A pesar de que no se esperan temperaturas elevadas, la elevada humedad en superficie hará que la sensación de calor sea más notable. Las máximas seguirán rondando los 32 o 33 grados en el valle del Guadalquivir en las horas centrales del día, mientras que en Sierra Morena y el Guadiato no se alcanzará siquiera la barrera de los 30 grados. Sí llegarán a la treintena en la Subbética, donde incluso podría superarse en el cierre del fin de semana.

La sensación de pesadez también se notará durante la noche. A pesar de que las temperaturas diurnas no serán muy altas, al termómetro le costará restar grados con el avance de la noche. Así, las mínimas rondarán los 19 a 20 grados a primeras horas de la mañana en el entorno de la capital y toda la mitad sur de la provincia, mientras que sí podrían bajar algo más, hasta el entorno de los 16 o 17 grados en la mitad norte.

