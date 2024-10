Córdoba cierra el octubre más lluvioso desde hace 19 años

Desde 2005 no llovía tanto en un mes de octubre en Córdoba. El paso del exhuracán Leslie, de la borrasca Berenice y de la DANA más catastrófica del siglo XXI en España, que no fue bautizada, ha dejado importantes acumulados en la provincia, especialmente en el oeste. Estas lluvias han llegado al inicio del año hidrológico, justo después de un verano extremadamente seco y también cálido. Esta circunstancia ha hecho que aunque ha llovido mucho no haya habido excesivas escorrentías y, por tanto, problemas en las infraestructuras, como sí que ha ocurrido en otros puntos de la Península Ibérica.

El observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el Aeropuerto de Córdoba ha medido una precipitación acumulada de 144 litros en el mes de octubre. Desde 2005 no ha habido un octubre más lluvioso. De hecho, se trata del octavo mes de octubre con más precipitación desde que hay datos en el Aeropuerto cordobés, en 1959. De esta forma, el récord lo tiene octubre de 1960, con 295,2 litros, seguido de 1979 con 227,7 litros, 1962 con 226,9 litros, 1999 con 196,9 litros, 2003 con 180,1 litros, 2005 con 171,2 litros y 1969 con 171,2 litros, según los datos recopilados por Miguel Moya, del Colectivo Meteofreak.

La última vez que hubo un octubre tan húmedo coincidió con la llegada de Vince a Córdoba, que dejó en una sola tarde más de 90 litros. Por ejemplo, la última gran crecida del río Guadalquivir en Córdoba se produjo en el año 2010. Aquel mes de octubre no fue tan húmedo como el actual.

Las precipitaciones, eso sí, han sido muy irregulares. Ha habido puntos de la provincia de Córdoba donde se han rozado (o incluso superado) los 400 litros. Y otros donde ha llovido mucho menos. De esta forma, la sucesión de borrascas y DANAs ha dejado mucha más precipitación en la zona oeste de la provincia, especialmente en Sierra Morena, que en el sudeste.

El ejemplo más extremo está en la estación Meteoclimatic de Villaviciosa de Córdoba, donde se han medido en el mes 401 litros hasta la tarde de este jueves. En valores cercanos han estado las diferentes estaciones pluviométricas que hay repartidas en la cuenca del río Bembézar, tanto aguas arriba como en la localidad de Hornachuelos. En estos puntos se han llegado a superar los 380 litros. Es una zona que salvo la localidad de Hornachuelos, construida en un lugar elevado, está escasamente poblada y con apenas riesgo ante grandes episodios de lluvia.

También ha llovido de manera notable en el norte de la provincia de Córdoba. Aunque ex Leslie y Berenice fueron generosos en la zona, la DANA golpeó de forma menos intensa. No obstante, hay puntos como Dos Torres en los que se han rozado los 250 litros durante este mes de octubre. En el Valle del Guadalquivir también ha llovido de manera notable, pero no se han llegado a superar los 200 litros de Sierra Morena, por ejemplo. En este caso la orografía ha jugado a favor de las zonas más elevadas del norte de la provincia.

Diferente ha sido la lluvia en la Campiña de Córdoba. Mientras más al oeste y al norte, más precipitación, como los más de 140 litros de La Rambla, o los más de 130 en Montilla. Las precipitaciones han sido notables pero mucho menos importantes en todo el cuadrante sudeste. La media de las estaciones de Benamejí a Doña Mencía o Baena ha estado entre 60 y 80 litros, que sin ser mucho tampoco es poco.