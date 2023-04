Estos son los itinerarios previstos para este Sábado de Pasión

De unos años a esta parte, el Domingo de Ramos tiene una segunda antesala en la ciudad de Córdoba. Ésta es la del Sábado de Pasión, una jornada de víspera en la que dos hermandades realizan su salida procesional. Están integradas en la Agrupación de Cofradías y trabajan para en un futuro no muy lejano llegar a la Carrera Oficial. Estas corporaciones dan protagonismo a sendos barrios de la ciudad. A la Mezquita Catedral prevé llegar en 2024 la Presentación al Pueblo, radicada en Cañero. Mientras, las Lágrimas transita por Parque Figueroa.

También el Sábado de Pasión, que este año es el 1 de abril, realizan su salida tres pro hermandades o grupos parroquiales. Estas corporaciones trabajan para ser en un futuro no muy lejano cofradías de pleno derecho. Al igual que ocurre con los anteriores casos, son los barrios los que cobran protagonismo. En el casco urbano, La O recorre Fátima y el Traslado al Sepulcro transita por la Colonia de la Paz. Ya fuera del núcleo de Córdoba celebra tradicionalmente su procesión la Sangre, cuya estación discurre por El Higuerón.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!