Víctor Pastor, segundo en el Challenge de España

El cordobés Víctor Pastor, miembro del Pro Spain Team RFEG, se quedó a un paso del triunfo en el Challenge de España que se ha disputado en el IBEROSTAR Real Club de Golf Novo Sancti Petri, tras ceder únicamente ante el sueco Jens Dantorp. Sin duda, una muy meritoria segunda plaza con la que se ha colocado en duodécima posición del ranking del Challenge Tour. En total, Pastor firmó una tarjeta final de 281 golpes, al tiempo que Dantorp hizo 278. El bronce fue para Mikael Lindberg con 283 golpes.

De este modo, el cordobés ha conseguido un segundo puesto que le clasifica automáticamente para jugar en Escocia la semana que viene, acercándose a su vez al top 10 del ranking del Challenge Tour. “Es lo que dije ayer, yo he hecho las mías, he hecho lo que he podido, ha sido un día duro porque al final la tensión no es la misma cuando sales de líder y ha habido alguien que ha jugado mejor que yo. Contra eso, poco puedes hacer. Lo acepto, estoy muy contento, es una gran posición y por supuesto que me va a ayudar para todo el año”, indicó el jugador califa, recalcando que “este es un torneo donde, aparte de resultados y todo lo que implica para mi temporada, he aprendido mucho, he madurado mucho de un día para otro y estoy encantado”.

Además del jugador cordobés, otros dos españoles han quedado entre los diez primeros clasificados del Challenge de España. Son los casos de Eduardo de la Riva, quinto y miembro también del ProSpain Team, e Iván Cantero, séptimo.