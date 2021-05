Últimos coletazos de una temporada atípica

La temporada 2020-21 llega a sus instantes finales. Después de un atípico año con calendarios y competiciones alteradas, con constantes test y aplazamientos, por fin se llega al final. Muchos han sido los contratiempos relacionados con la pandemia de Covid-19 que han afectado a los clubes cordobeses, pero todo quedará atrás. Será una temporada que se recordará en el futuro como una de las más extrañas de la historia. Son cosas que hay que asumir cuando hay una crisis sanitaria global de por medio.

Ya hubo muchas competiciones que llegaron a su fin. En fútbol, el Córdoba CF certificó su descenso a la cuarta categoría -Segunda RFEF- 36 años después en lo que fue un fracaso absoluto. Mejor parados salieron los clubes de Tercera, pues el Córdoba B y el Pozoblanco cuajaron una gran temporada. Los primeros deberían haber peleado en el play off de ascenso a Segunda RFEF, pero el descenso del primer equipo lo impidió. Los segundos aprovecharon esta situación para acceder a dicho play off, pero quedaron eliminados a las primeras de cambio por un Salerm Puente Genil que los derrotó y que sigue en la pelea por el ascenso. Se enfrentará este fin de semana al Xerez CD por un puesto en la final. También el Ciudad de Lucena se encuentra inmerso en este play off, y jugará ante el Ceuta también este fin de semana por un puesto en la final.

Una victoria de ambos clubes propiciaría un derbi en la final por el ascenso, asegurando así un equipo más de la provincia en Segunda RFEF, donde se uniría al Córdoba CF. En el plano femenino, el Pozoalbense se mantendrá en Reto Iberdrola -Segunda División-, pero con un gran sabor de boca ya que jugó la fase de ascenso, si bien el premio solo lo obtenía el primer clasificado. Buscará ante el Tacuense acabar con un buen resultado tras. Por su parte, el Córdoba CF también mantendrá su plaza en la segunda categoría a pesar de jugar la fase por la permanencia. Buscará en la cancha del Levante B acabar como líder de su grupo en esta fase. En un plano general, la temporada para los equipos cordobeses del deporte rey ha sido satisfactoria, salvo el descenso ya mencionado del Córdoba CF masculino.

En cuanto al fútbol sala, los tres conjuntos cordobeses ponen el broche -entre comillas- a la temporada. Y es que el Córdoba Patrimonio afronta la última jornada de la fase regular con la necesidad imperiosa de conseguir los tres puntos en la cancha del Jaén para evitar acudir al play out. La mala noticia es que tras la derrota en Vista Alegre ante ElPozo Murcia ya no depende de sí mismo, pues el Burela -conjunto que actualmente ocupa plaza de play out- se encuentra solo un punto por detrás de los califales, pero tiene un partido aplazado ante un descendido BeSoccer CD UMA Antequera, además de su partido correspondiente a la última jornada, que le enfrentará al Palma Futsal. Por su parte, el Deportivo Córdoba aseguró la primera plaza en la segunda fase tras vencer a El Ejido por 8-4 en la última jornada y afrontará el inicio del play off de ascenso a Primera División ante La Algaida. Volviendo al plano masculino, el Bujalance finaliza su temporada en Segunda B con la visita al Imperial Murcia sin nada en juego, pero con ganas de poner un buen broche a una gran temporada.

En baloncesto ya finalizaron todas las competiciones en el ámbito masculino. Climanavas Peñarroya permanecerá una temporada más en liga EBA tras acabar en quinta posición de su subgrupo con siete victorias en los últimos nueve encuentros. En N1 Nacional, Folder Maristas y Ciudad de Córdoba lograron la permanencia, mientras que UCB descendió. Por otro lado, el Dobuss sigue su camino en la fase de ascenso a Liga Femenina 2 y afrontará del 17 al 20 de junio la ronda final a la que acudirán los ocho mejores y para la que el conjunto cordobés certificó su billete el pasado fin de semana en la fase interautonómica.

En lo que respecta al balonmano, tres son los clubes cordobeses que finalizan su temporada este fin de semana. El Adesal buscará una necesaria victoria en la cancha del Cícar Lanzarote -que necesitaría ganar y esperar-, que le permita mantenerse en Guerreras Iberdrola -máxima categoría- sin tener que preocuparse de otros resultados. Por su parte, el Ángel Ximénez despide la temporada en liga Asobal visitando al colista y ya descendido Dicsa Modular Cisne y buscará una última victoria que le mantenga en una octava posición que ahora mismo posee, tras el triunfo con el que despidió la temporada en casa ante el Alicante. En División de Honor Plata, el Cajasur CBM despide la temporada recibiendo en el IDM Fátima al Ibiza Handbol y buscará romper la racha de cinco partidos sin ganar con una victoria.

En tenis de mesa, el Cajasur Priego encara la última concentración de la liga regular, donde se enfrentará el sábado ante el Burgos y el domingo al Vincios. El Vidrioservice, por su parte, afronta la última concentración de la fase regular, donde se medirá al Balaguer Plera y al Alicante, dependiendo de sí mismo para alcanzar el play off por el título que se disputará en Antequera los días 12 y 13 de junio.

En voleibol, los tres clubes cordobeses finalizaron hace unas semanas sus competiciones. El Salesianos masculino permanecerá en Primera Andaluza una temporada más, mientras que Academia Córdoba y Unión Cordobesa también se mantienen la próxima temporada en Primera Andaluza. En rugby, el Mezquita finalizó su temporada el pasado fin de semana con derrota ante Holmes Sotogrande por 16-21.