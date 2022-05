La España de Javi de Juan se acerca a la permanencia de las World Rugby Seven Series

La selección española masculina de rugby seven, en cuyo plantel figura el cordobés Javi de Juan, concluyó su participación en las HSCB World Rugby Seven Series de Toulouse cayendo en la jornada dominical frente a Nueva Zelanda (7-36), en un duelo en el que el combinado nacional buscaba colarse en la final por el noveno puesto. Dicho resultado ante los vigentes subcampeones olímpicos relega finalmente a los Leones7s al undécimo lugar, ex aequo con Sudáfrica, del torneo que se ha venido disputando este fin de semana en el sur de Francia.

A pesar de las derrotas sufridas frente a Samoa (42-12), Sudáfrica (27-7) e Irlanda (26-21) en la primera fase, el combinado de Pablo Feijoo obtuvo una victoria de gran valor frente a Canadá (21-19) en los cuartos de final del Challenge (con el objetivo de ser el mejor equipo de los ocho que no entran en la pelea por el oro), al tratarse de una de las escuadras con las que los españoles se están jugando la continuidad en las Series Mundiales. Los cinco puntos conquistados en Toulouse valen mucho, y más teniendo en cuenta que Gales, Kenia y Japón, sus otros rivales directos por eludir el descenso, han acabado el torneo galo por debajo de España.

En este sentido, la selección tendrá una nueva oportunidad de dar carpetazo al tema de la permanencia el próximo fin de semana en las Series de Londres (28 y 29 de mayo) y no tener que esperar a la última cita de la temporada en Los Ángeles (27 al 29 de agosto). De conseguir tal objetivo, los hombres que dirige el entrenador donostiarra podrán centrarse de manera exclusiva en la preparación del Torneo Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Sudáfrica, previsto para el fin de semana del 16 y 17 de julio. En dicha competición se repartirán los cuatro billetes disponibles para las selecciones del Viejo Continente. Quienes los obtengan, viajarán en septiembre a Ciudad del Cabo para tomar parte en el Mundial (del 9 al 11).