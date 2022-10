La Diputación abre sus puertas a 'Corres como una niña'

Una de las facetas más duras que tiene que sufrir el colectivo LGTBI es, sin duda, la del deporte. La discriminación, la homofobia, el sportwashing o la transfobia se encuentran a la orden del día en la práctica deportiva. Y, aunque oculta, también se hace patente en las más altas esferas de los deportes más multitudinarios del mundo. Motivado por ello, el periodista madrileño David Guerrero se puso manos a la obra para arrojar luz a un tema candente que no se suele tratar en la medida que lo merece. Así, tras muchos meses de trabajo, salió a la luz su obra, titulada 'Corres como una niña'.

Tal y como indica el propio autor del libro en declaraciones a CORDÓPOLIS, la publicación propone “una mirada única a los estereotipos de género, que provocan situaciones continuas en el reconocimiento salarial, social y mediático del deporte femenino”, así como “resistencias a la incorporación de las personas no normativas a la práctica deportiva, la expulsión de las personas trans o continuos insultos LGTBIfóbicos y machistas en los campos de juego”. De esta manera, se busca “hacer entender a la sociedad que el deporte de élite, que practica el 4% de la población, no puede ser el espejo del deporte base”, y que “en este último debe primar la inclusión, la socialización y la salud, apostando por el deporte mixto y por la incorporación de todas las personas no normativas”.

Y es que su autor, además de periodista, también es miembro de la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI), que engloba clubs deportivos LGTBI de toda España y Portugal. Dentro de esta asociación se encuentra el Club Deportivo Indea, que representa a la provincia de Córdoba en la ADI. Sobre este tipo de clubes, Guerrero destaca “su papel en el trabajo de conseguir un deporte más justo e inclusivo es clave”, ya que “generan espacios deportivos seguros para todas las personas, aplican protocolos ante la discriminación o el acoso a las mujeres y a las personas LGTBI, o se posicionan públicamente en contra de la violencia en el deporte”. Cabe destacar que la ADI se reunirá en Córdoba este mismo fin de semana con motivo de su asamblea otoñal. A ella acudirán representantes de todos los clubes, en una cita en la que se seguirá apoyando, desarrollando, promocionando y fomentando el deporte entre el colectivo LGTBI.

A su misma vez, el próximo viernes, 21 de octubre, la Diputación de Córdoba abrirá sus puertas para la presentación de la obra de David Guerrero. Tal y como afirma su autor, en 'Corres como una niña' quiere contar “la historia del deporte femenino contada en primera persona por mujeres referentes desconocidas para el gran público, pero claves en la lucha por la igualdad”, ya que después de “diez años implicado en los clubes LGTBI inclusivos”, Guerrero ha querido poner “el foco en la importancia del deporte como herramienta educativa, el fútbol como el deporte más influyente en nuestros país y a la vez en el que más situaciones de discriminación se producen, o la importante labor que realizan los clubes LGTBI inclusivos en nuestro país”.

Así, David Guerrero propone acercarles esta realidad a los lectores mediante su obra, ya que se ha detectado “una importante falta de información y formación de las personas que gestionan y regulan el mundo del deporte”, existiendo así mitos “como el de la ventaja competitiva de las personas transexuales e intersexuales en del deporte, preguntarse si las mujeres lesbianas sienten más discriminación por su orientación sexual, no normativa o por su género, si tiene sentido que algunas disciplinas como el ajedrez tengan categoría femenina, o el por qué no hay ningún gay visible en el fútbol profesional en España”.