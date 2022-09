La cordobesa Fátima Gálvez cae eliminada en trap mixto

No pudo continuar con su camino en este Mundial de Tiro disputado en Osijek (Croacia) pero el trabajo está más que hecho. La cordobesa Fátima Gálvez llegaba a esta cita internacional con el objetivo de conseguir de manera definitiva una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024 y alzarse con un nuevo galardón a nivel mundial, pero era complicado. Sin embargo y a pesar de la dificultad, la tiradora baenense ha demostrado una vez más que su nivel no ha bajado y puede competir tanto de manera individual como grupal ante las mejores del mundo, aunque, durante la jornada del miércoles, no ha avanzado a las rondas finales.

Fátima Gálvez logra el billete para los Juegos de París 2024

Saber más

En efecto. La dupla de Alberto Fernández y Fátima Gálvez siempre ha sido un seguro, pero en Croacia no han tenido buen día. Aun así, esta pareja comenzó a la perfección, fallando únicamente tres platos en los primeros 100 intentos, postulándose así como los grandes favoritos para estar presentes en la lucha por las medallas, aunque finalmente no ha sido así. Una última ronda mala les privó de estar presente en la pelea por el bronce o el oro y se despiden de esta disciplina en una digna undécima plaza, a tan solo un plato del sexto puesto que marcaba el acceso a la siguiente fase.

Por su parte y a pesar de este resultado, Fátima Gálvez ya ha completado un torneo para enmarcar. La tiradora baenense compitió en la disciplina individual y llegó a la gran final tras completar una fase de clasificación con 117 platos de un total de 125 intentos. De este modo, la cordobesa se aseguraba estar en el top ocho mundial, pero siempre quiere más. Ya en la lucha por las medallas, la profesional califa peleó por el oro hasta el último momento, consiguiendo incluso superar la criba entre las dos más destacadas, aunque finalmente no pudo en el pulso con la francesa Carole Cormenier, que rompió 31 platos, por los 29 de la cordobesa que, sin embargo, ha alcanzado una más que meritoria segunda posición en el Mundial y la clasificación directa para los próximos Juegos Olímpicos de París.