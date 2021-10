El carrusel de CORDÓPOLIS (2-3 de octubre)

07:58 h

De conjunto revelación la pasada campaña, a un inicio más que decepcionante. El Tamaraceite, que sorprendió a propios y extraños el año pasado en su temporada como recién ascendido a Segunda División B, no ha podido empezar de peor manera esta campaña, con tan solo un punto de doce posibles. El conjunto canario no ha podido demostrar, al menos de momento, esa solidez y buen trabajo en bloque que demostró la pasada campaña, en la que puso en serios aprietos al Córdoba durante los dos encuentros en los que se cruzaron. En el partido de ida de la segunda fase, el cuadro blanquiverde -por aquel entonces dirigido por Pablo Alfaro- pudo sumar una victoria, aunque no sin sufrir. El tanto anotado por Bernardo Cruz en el minuto tres de partido valió el triunfo, pero los canarios, pese a jugar con un jugador menos durante más de una hora, tuvieron el empate en el último minuto de juego desde los once metros. En el encuentro de vuelt, -partido donde Germán Crespo debutó al frente del banquillo cordobesista-, los califas no pudieron pasar del empate a uno, que a la postre ha acabado siendo el único partido de liga en el que Germán Crespo no ha sumado tres puntos hasta el momento.