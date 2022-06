Las 'balas verdes' se ponen a punto en Montmeló

Parte del equipo Deza-Box 77 Racing Team se desplazó, a comienzos de esta semana, al circuito mundialista de Montmeló, con el fin de preparar la siguiente cita del Campeonato de España. Esta fecha estaba marcada en rojo en el calendario, no solo por considerarla como prueba de casa para el piloto de SSP Next Generation, sino porque los pequeños de SBK Júnior quieren empezar a marcar territorio de cara a la general del campeonato. Guillem Erill demostró en estos entrenamientos que hay que tenerle muy en cuenta en su circuito. El piloto catalán no solo completó una jornada de pruebas con buenas conclusiones, sino que además pudo acabar con buen sabor de boca respecto al cronómetro, en un día marcado por el calor y con el objetivo, no tanto de buscar tiempos, sino de probar diferentes reglajes de cara al resto de la temporada.

Por su parte, el otro piloto asistente a la jornada de test, Pepe Osuna, se centró en coger el ritmo con su Kawasaki Ninja 400. Tras los últimos buenos resultados, llegando a un circuito que le gusta mucho, con el trabajo realizado en el test y con la moral por las nubes, el piloto tiene como objetivo principal luchar por la victoria y aumentar el liderato en la general de esta complicada y disputada categoría.

Y como asistente especial, el madrileño Alejandro Carrión, que se estrena en la categoría SSP Next Generation con Kawasaki y con el proveedor de neumáticos del equipo para la presente campaña, Dunlop. Dos podios en el World SBK en Supersport 300, un tercer puesto en el Campeonato de España ESBK 2019 en Supersport 300, con la estructura cordobesa, así como una gran cantidad de preseas en el Nacional, con una victoria incluida, le avalan, y tras una gran jornada de test de adaptación, el piloto, así como el equipo, se han marcado el objetivo de acumular algunos kilómetros más para a continuación realizar algunas pruebas de final de temporada del ESBK.

El gran bagaje del madrileño unido a la larga experiencia con el equipo en el pasado, con quien ha conseguido parte de sus grandes resultados y con quien ha mantenido un vínculo constante, han hecho que se unan los caminos para emprender el nuevo asalto a la categoría, y donde seguro que, en un futuro no muy lejano, será un claro aspirante a las posiciones delanteras. Sin mucho más tiempo, el equipo se desplazará de nuevo a tierras catalanas la próxima semana, para la celebración de la cuarta ronda del ESBK en el mismo circuito de Barcelona.