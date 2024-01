Andrea Sibaja, lista para el primer Mundial femenino de la historia

Esperada, deseada y, por fin, confirmada. La cordobesa Andrea Sibaja estará en el primer mundial femenino de la historia. Presentado en la última prueba del Mundial de Superbikes en el Circuito de Jerez el pasado mes de octubre, todos los componentes del Deza-Box 77 Racing Team estaban deseando que llegara la confirmación oficial.

La brava piloto no ha tenido suerte en sus últimos años de carrera deportiva. A pesar de su título de campeona andaluza y los varios subcampeonatos nacionales conseguidos, las lesiones le han obligado a pasar por el quirófano en varias ocasiones, algunas con el ánimo bajo mínimos y a punto de tirar la toalla. Pero después de una última operación de su cadera en agosto, parece que, tras meses de recuperación, de fisioterapia y de entrenamientos en gimnasio, va progresando en su recuperación.

No solo eso, sino que en circuito puede pilotar sin grandes dolores físicos, al contrario que en sus últimas temporadas en las que eran incontables las ocasiones en las que no podía bajarse ni siquiera de su moto, tras acabar una carrera.

“Esto es un sueño. No me lo creo aún. Es la culminación de mi carrera deportiva y voy a darlo todo por estar a la altura. Llevo un mes montando en moto y, aunque no quiero lanzar campanas al vuelo, parece que los dolores interminables de antaño van remitiendo y cada día me siento más cómoda. Es lo único que pido, poder pilotar sin grandes impedimentos. Aseguro que por motivación y trabajo no va a quedar porque voy a darlo todo. A veces, los sueños se hacen realidad, y este es el mío. Quiero agradecer una vez más a mi equipo, a todos los que me apoyan día a día, y, sobre todo, a Deza, que lleva conmigo desde el comienzo de mi carrera deportiva” , declara la piloto.

El director deportivo del equipo, Luis Castro, comenta “siempre hemos sido un referente en el motociclismo femenino. La primera carrera en España, el primer campeonato y el primer campeonato en motos de gran cilindrada, se han conseguido en nuestro equipo, y no podíamos faltar al primer Mundial femenino. Además, con una piloto que encarna los principales valores del equipo; trabajo, sacrificio y talento. Después de lo que Andrea ha pasado, no podemos hacer nada más que apoyarla con todos nuestros recursos. Si para ella es un sueño, para todo el equipo es un orgullo estar en el próximo Mundial de Superbikes en Supersport 300, con dos pilotos, y en el primer campeonato del mundo femenino de la historia. Ahora solo nos queda ir cerrando los acuerdos de patrocinio, ya que este año se disparará el presupuesto. Sin duda, lo daremos todo para que nuestros pilotos tengan las mejores armas”.

El primer Mundial femenino estará bajo el paraguas del Mundial de Sueprbikes con citas en Misano, Donington, Portimao, Balaton, Cremona y Jerez a doble manga, por lo que la primera campeona de la historia se decidirá después de 12 carreras. Con formato de moto única, la destreza de las pilotos será determinante, ya que todas contarán con la misma arma. Motos de 700 cc y unos 85 CV de potencia. Un mundial que se prevé espectacular y donde el equipo andaluz pretende destacar.