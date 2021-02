Jesús Álvaro, único ausente en un día con caras nuevas

Con casi todo el plantel listo para la batalla. El Córdoba CF afronta la primera de sus últimas seis finales de cara a ganarse un puesto dentro de los tres primeros de su subgrupo, algo que le daría derecho a pugnar seriamente por el ascenso a Segunda B. Tras el empate ante el UCAM Murcia, donde el cuadro blanquiverde fue superior pero donde le falló la puntería, el equipo cordobesista se vio reforzado esta misma semana con las incorporaciones en ataque de Moussa Sidibé y Nahuel Arroyo. Ambos extremos se sumaron a la actividad rutinaria de la escuadra de Pablo Alfaro, que solo tendrá una ausencia para el partido del domingo a las 18:00 ante el Recreativo Granada.

La única baja que tendrá el técnico maño para enfrentarse al filial granadinista será la de Jesús Álvaro, que se marchó lesionado el pasado miércoles con molestias en el sóleo y saldrá de la convocatoria. De esta manera, la puerta de la titularidad está abierta para Berto Espeso en el lateral zurdo. El jugador asturiano no disputa minutos en la competición liguera desde el último choque de Juan Sabas en el banquillo del Córdoba, que acabó con derrota en Linares (2-0). De hecho, sus últimos dos partidos han sido en el torneo copero en la victoria ante el Albacete Balompié (1-0) y en la derrota ante la Real Sociedad (0-2). Así, el avilesino tiene ante sí una oportunidad de oro para resarcirse y ponérselo difícil a Pablo Alfaro para el inquilino en dicha demarcación, ya que Jesús Álvaro esta teniendo actuaciones destacadas hasta el momento en el costado zurdo.

Otras dudas que se albergaban en la sesión de entrenamiento en el Camino de Carbonell eran las de Javi Flores y Miguel de las Cuevas. El alicantino no fue incluido en la última lista por una contusión pero, tras su evolución durante la semana, todo parece indicar que, como mínimo, estará entre los convocados de Pablo Alfaro. Su inclusión en el once inicial dependería del estado de Javi Flores, que, si bien aquejó molestias físicas el pasado miércoles, estará en plena disposición para el plantel cordobesista, que tiene ante sí una final. Faltará por saber si el entrenador cordobesista, con Mohammed Djetei ya recuperado, optará por el camerunés o bien conformará una pareja de zagueros con Xavi Molina y Bernardo Cruz, con actuación notable hasta la fecha.

Esta semana, además, ha sido la primera en la que Alfaro ha podido contar con todas las incorporaciones y, por ende, con todos los jugadores que intentarán el ascenso en lo que queda de temporada. Alberto Ródenas, Moussa Sidibé y Nahuel Arroyo entrenaron justo al resto de compañeros, barajándose la posibilidad incluso de que alguno de los tres fuera de la partida en la jornada dominical en El Arcángel ante el Recreativo Granada. El Córdoba se halla ante un punto de inflexión en la temporada, más allá de que su rival no ande en un buen momento -no ha puntuado aún en 2021-. De no conseguir el triunfo, el abismo se podrá hacer aún más profundo. Para evitarlo, los tres fichajes y, en definitiva, el plantel actual tiene en el domingo una auténtica final para seguir soñando con el regreso a Segunda División.