La Tercera RFEF en clave cordobesa: una temporada de luces y sombras

De la ilusión de los sueños, al regusto amargo de las decepciones. La temporada 2023-24 comenzaba en el Grupo X de Tercera RFEF, de nuevo, con cinco equipos cordobeses compitiendo en la liga. Tres de ellos se marcaban el objetivo de luchar por el ascenso, mientras que los otros dos aspiraban más bien a la salvación, deseando que fuese holgada para, así, poder soñar siempre con cotas más altas. Sin embargo, una vez completada la campaña para todos ellos, la Tercera RFEF volverá a contar, el año que viene, con los mismos cinco equipos de la provincia en el Grupo X del quinto escalón del fútbol español.

Comenzando desde la zona baja, el equipo que cierra la clasificación de cordobeses, pero con una sonrisa en sus bocas, es el Atlético Espeleño. El objetivo del club era claro: tratar de luchar por la permanencia para no sufrir en los últimos compases de competición. La temporada no pudo empezar mejor, con una gran goleada ante el Ceuta B (4-1), que dejaba buenas sensaciones, aunque tras ello se encadenaron tres derrotas, solo interrumpidas por el triunfo ante el Utrera. La irregularidad se apoderó de los de Quero, que alternaban derrotas y victorias meritorias -como la lograda ante Xerez Deportivo-, y así, completaron la primera vuelta en decimotercera posición, cuatro por encima del descenso. En el segundo tramo, la inercia irregular se mantuvo, y, prácticamente sin llegar a tocar el descenso en ningún momento, los espeleños acabaron certificando la permanencia con dos jornadas de margen, completando así el curso en decimocuarto lugar, con 37 puntos, dos más que el descenso.

Justo por encima del Atlético Espeleño completó la temporada el Córdoba CF B de Diego Caro y Gaspar. Pese a que la idea principal del equipo filial es la de nutrir de jugadores para el primer equipo, entraba entre las ambiciones el, al menos, poder luchar por el ascenso, tal y como se hizo la pasada temporada. Nada más lejos de la realidad. Los blanquiverdes no comenzaron mal la temporada, alternando victorias y derrotas con sendos empates que le mantenían en la zona media de la tabla. Así, culminaron la primera vuelta en octava plaza, a solo dos del play off de ascenso, que llegarían a igualar a puntos en la jornada 20. Sin embargo, tras ello, el equipo se cayó al completo. Aquella victoria ante el Cabecense (1-3), en la jornada 20, allá por principios de febrero, sería la última de la temporada. Una racha de 14 encuentros consecutivos sin vencer acabarían con el puesto de Diego Caro -se optaría por Gaspar Gálvez- y con el equipo pidiendo prácticamente la hora para lograr la salvación, sumando 5 puntos en 14 partidos, y finalizando con solo 2 de margen con el descenso.

Dando un salto en la tabla, justo a las puertas del play off, cerró la temporada el Salerm Puente Genil. Con la meta de, al menos, luchar en las eliminatorias de ascenso, los pontanos iniciaron la temporada coronándose como campeones de la Copa RFAF. En temporada regular, el inicio fue fulgurante, encadenando 8 encuentros sin perder hasta que el Xerez CD se impuso en Chapín (4-0). Ello no afectó a los de Puentenueva, que siguieron con la buena dinámica, aunque pronto vendría un bajón de rendimiento que haría que terminasen la primera vuelta en novena plaza, a dos puntos del play off. La segunda vuelta comenzó con una inesperada derrota por 4-1 ante La Palma, a la que siguieron dos triunfos pero, tras ello, tres empates y una derrota, que dejaban al Salerm a tres puntos del play off. La reacción llegaría en el último tercio de temporada, manteniendo el sueño vivo hasta prácticamente el final, pero la suerte no estaría de su lado y se quedarían sin el premio final, completando la campaña sextos, a dos puntos del Ceuta B y, por tanto, de las eliminatorias de ascenso.

Los que sí lograron clasificarse de manera sorpresiva para el play off fueron los pupilos de Antonio Jesús Cobos, el CD Pozoblanco. El objetivo primario de los pozoalbenses era cerrar cuanto antes la permanencia, pero siempre con el sueño de soñar, valga la redundancia. La temporada comenzó de manera irregular, alternando dos tres derrotas con tres victorias, encadenando posteriormente dos duelos sin ganar. Esto serviría de punto de inflexión para los de Cobos, que emergerían cual Ave Fénix. Desde esa derrota el 4 de noviembre ante la AD Ceuta, el CD Pozoblanco encadenó una impresionante racha de 17 encuentros consecutivos sin perder, sumando 12 triunfos y 5 empates. Ello le llevó desde la duodécima plaza hasta la tercera posición, manteniendo el ritmo de los dos equipos punteros y colocándose con un margen de 12 puntos con respecto a la sexta posición. El Conil sería el único equipo capaz de vencerles pero, tras ello, con la victoria ante Utrera y los empates contra Sevilla C y Salerm Puente Genil, certificarían el play off, finalizando la temporada en cuarta plaza con 62 puntos. Sin embargo, en la eliminatoria de ascenso, el Xerez Deportivo acabaría siendo su verdugo al imponerse por 0-1 en Pozoblanco, empatando a 1 en la vuelta y apenado así a los pozoalbenses.

Por último, pero no por ello menos importante, encabeza la clasificación de cordobeses el Ciudad de Lucena, que cerró la temporada en segunda posición, a solo un punto del liderato. El objetivo era precisamente ese: luchar por la primera plaza para lograr el ticket directo hacia Segunda RFEF. La campaña comenzó para los de Falete de manera excepcional, con cuatro victorias en los primeros cuatro partidos, y encadenando siete encuentros sin perder, encabezando así la tabla. Solo La Palma CF fue capaz de doblegar a los lucentinos, que, pese a ello, se resarcieron y mantuvieron su buen nivel en los siguientes duelos, volviendo a encadenar cinco encuentros sin perder, con cuatro victorias y un empate. El Córdoba CF B cortaría aquella racha, dándole así el liderato al Xerez CD. El empate entre el propio Xerez CD y el Ciudad de Lucena en la siguiente jornada mantuvo a los de Falete por detrás, y tan solo una gran racha de 5 triunfos consecutivos volvería a darles el liderato. Comenzarían una pelea de tú a tu por ese ascenso directo, pero poco a poco, el Ciudad de Lucena se iría descolgando, hasta que la derrota ante el otro Xerez, el Deportivo, prácticamente agotaría sus opciones. Aún así, dos derrotas de los jerezanos darían de nuevo alas a los lucentinos, que se colocarían a uno de distancia, pero finalmente no lograrían aprovechar el mal momento de forma de los xerezistas y tuvieron que conformarse con la segunda plaza, finalizando a solo un punto. Así, en el play off, los de Falete lograron un meritorio empate en Ceuta ante el filial ceutí, pero el catastrófico partido en Lucena (0-4) les privó, una vez más, del ascenso.