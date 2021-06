Jorge Romero pone punto final a su etapa en el Real Madrid

Fin a una etapa de aprendizaje y experiencia a partes iguales. La vida de un deportista debe ser un constante crecimiento en las categorías más bajas hasta que aparezca la oportunidad de ocupar un sitio en la élite de un deporte en concreto. Sin embargo, esta opción puede que no llegue en la mayoría de los casos, pero hay veces que sí gracias al trabajo realizado hasta la fecha. De hecho, Jorge Romero, ex entrenador del primer equipo del Córdoba CF en Segunda División, cuajó una gran temporada dirigiendo a un filial del Alcorcón que se quedó a tan solo un gol de ascender a Segunda División B. Este gran nivel le valió para que el Real Madrid le eligiese como sustituto del mítico Raúl González Blanco al mando del juvenil A que competía tanto en la UEFA Youth League como en la División de Honor Juvenil. Sin embargo, tras este curso, el cordobés ha decidido terminar su vinculación con el conjunto merengue a través de una carta personal expuesta en sus redes sociales.

Por su parte, Jorge Romero ha aprendido de esta experiencia en una de las mejores canteras a nivel internacional, oportunidad que le llegó tras rendir a un gran nivel dirigiendo al filial alfarero en Tercera División. Sin embargo, el cordobés ha decidido poner fin a esta aventura, creyendo que puede seguir creciendo lejos de La Fábrica. Gracias a esto, el técnico ha subido un escrito en su cuenta personal de Twitter para cerrar su periplo dentro del club merengue. "Es momento de despedirme de este gran club y poner fin a una etapa muy ilusionante en mi carrera profesional", añade un entrenador que ha querido subrayar el trabajo tanto de sus acompañantes como de sus jugadores durante su estancia en el Real Madrid. "Agradecer a todo el personal deportivo y no deportivo que tanto me ha ayudado y a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico que tan bien me han acompañado en todo momento". "Por último y especialmente, agradezco a todos los jugadores con los que he podido compartir esta singular temporada. Me llevo una magnífica experiencia y sobre todo por haber conocido", culmina.

Un puesto que le ha valido para agrandar su experiencia en las categorías base y aprender en uno de los mejores clubes del mundo. Jorge Romero comenzó su carrera siendo parte del staff técnico del equipo de José Luis Oltra en un Córdoba CF que luchó hasta la última jornada por ascender a Primera División. Gracias a su buen hacer en la primera plantilla califal, la directiva le dio la oportunidad de dirigir por sí solo al filial blanquiverde, pero la desestabilidad que había en el club cordobés hizo que, tras rescindir a Juan Merino, saltase a Segunda con el objetivo de salvar al equipo en la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo, el cambio en la dirección deportiva con la llegada de Jesús León significó que este entrenador pasase a un segundo plano, saliendo la siguiente temporada al Alcorcón B donde demostró su verdadero potencial, dejando al segundo plantel alfarero a tan solo un tanto de subir a Segunda B. Debido a esta campaña, Romero dio el salto a un juvenil A del Real Madrid que no ha logrado el primer puesto en su subgrupo tras quedarse a un punto del Atlético de Madrid y así lograr el campeonato regular. En cambio, el cordobés ha decidido que su vinculación con la cantera blanca había terminado y ahora busca una nueva aventura para seguir aprendiendo en los banquillos.