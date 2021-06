Germán Crespo: "El equipo fue de menos a más"

Con el objetivo cumplido después de ver cómo ha rendido el primer equipo. La reconfiguración de las competiciones más modestas por parte de la Real Federación Española de Fútbol ha hecho que las categorías que antes se conocían como Tercera o Segunda División B han sido clausuradas esta misma temporada, dejando paso a tres divisiones en un nuevo escenario que será mucho más costoso acceder a la élite profesional, más aún cuando los clubes no han conseguido la regularidad necesaria en una campaña de vital importancia. De hecho, el Córdoba CF ha descendido a la nueva Segunda RFEF y ha quitado la opción a su filial de ascender a esta categoría. Un segundo equipo blanquiverde que empezó el torneo regular con una mala dinámica, pero fue cogiendo ritmo competitivo hasta terminar siendo uno de los planteles más referentes del Grupo X. "El equipo fue de menos a más, con una primera vuelta muy complicada, con muchos jugadores en el primer equipo, ya incluso desde la pretemporada, más el primer inicio de la liga", afirma su técnico, Germán Crespo, en declaraciones a Cordobadeporte.

Y es que la temporada del Córdoba B ha sido catalogada como muy buena a pesar de empezar con mal pie, instaurándose en las últimas posiciones del Grupo X-B. Sin embargo y conforme las jornadas iban pasando, la segunda plantilla blanquiverde se iba asentando como un gran equipo y aspirante a todo, aunque finalmente no fue así por condicionantes del primer plantel. "Mi sensación general es muy buena en lo individual y en lo colectivo. Es cierto que el filial no empezó bien, ya que era un equipo prácticamente nuevo, con 16 incorporaciones y una filosofía nueva", admite un Germán Crespo que también subraya la pérdida de futbolistas que ha sufrido este plantel dependiente. "Perdimos a Alberto del Moral, Julio Iglesias y a Luismi, jugadores que venían a marcar diferencias al filial y que acabaron en el primer equipo".

Por otro lado, el técnico granadino también quiere recalcar la evolución que ha tenido el Córdoba B conforme las citas ligueras han ido sucediendo. "A partir de la segunda vuelta el equipo tuvo los conceptos claros y dio un giro radical, y de ahí que fuésemos el mejor de la segunda vuelta. Ha sido un año muy completo, y la única pena es no haber jugado ese play off que era el premio justo a un año de trabajo y al merecimiento de los jugadores", destaca un Crespo que achaca la mala racha cosechada en la primera parte del campeonato con la falta de gol. "No hay nada más que ver que Diego Domínguez sólo anotó un gol en la primera vuelta, y en la segunda fíjate el número que ha tenido. Fue eso y no poder contar con los jugadores que comentábamos. Si se hubiese dado una de esas dos situaciones el equipo podría haber peleado por el primer puesto del grupo", asevera. Además y para culminar, el granadino apunta el nivel competitivo que tenía el primer subgrupo. "Había equipos muy fuertes, como se ha visto en los play-offs, y era muy complicado ganar fuera de casa. Sevilla C, Gerena, Coria o Castilleja, que han estado luchando por evitar el descenso, como locales eran muy complicados. Nuestro resultado más abultado por ejemplo fue en Castilleja".